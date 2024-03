Ricerca, gli estratti di agrumi e vite rossa promettenti alleati contro l’iperglicemia

Intervista alla responsabile del Laboratorio Enea “Salute e Ambiente” e alla coautrice dello studio. “Le molecole bioattive sono in grado di agire positivamente sulle cellule epatiche”

ROMA – Grazie a nuove formulazioni nutraceutiche a base di estratti di arancia, limone e vite rossa è possibile abbassare la glicemia alta. È quanto stanno mettendo a punto i ricercatori dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) nell’ambito del progetto Med-Matrix-3, finanziato dall’azienda di nutraceutica Esserre. I risultati preliminari mostrano che il trattamento delle cellule epatiche con alcune molecole bioattive di agrumi e vite rossa è in grado di stimolare la loro capacità di rispondere ai livelli di glucosio circolante.

Il team di ricerca ha studiato l’insulino-resistenza utilizzando cellule di fegato umano trattate con gli estratti naturali per verificare l’effetto ipoglicemizzante di antocianine e flavanoni, molecole benefiche di cui vite rossa e agrumi sono molto ricchi. Per approfondire la questione, abbiamo intervistato Barbara Benassi, responsabile del Laboratorio Enea Salute e Ambiente, e Maria Pierdomenico, coautrice dello studio.

Avete compiuto degli studi sugli estratti di agrumi e vite per abbassare la glicemia. Quali sono i risultati preliminari?

“Da uno studio sperimentale condotto nel nostro Laboratorio Enea Salute e Ambiente, in collaborazione con la azienda italiana di nutraceutici Esserre, è emerso come le molecole bioattive, contenute in un estratto di agrumi e vite rossa, siano in grado di agire positivamente sulle cellule epatiche, stimolandone la capacità di rispondere ai livelli di glucosio circolante, con un possibile beneficio nei casi di iper-glicemia e di insulino-resistenza”.

In che modo avete condotto gli studi sull’insulino-resistenza?

“Il fegato è un importante organo bersaglio per l’azione dell’insulina, in quanto mantiene sotto controllo l’equilibrio tra internalizzazione e rilascio di glucosio a livello cellulare. In caso di insulino-resistenza, le cellule del fegato non rispondono correttamente alla stimolazione di insulina e, di conseguenza, non sono più in grado di assorbire il glucosio dal sangue. Nei nostri esperimenti in vitro, condotti utilizzando colture di cellule di fegato umane, abbiamo valutato l’effetto della somministrazione dell’estratto di agrumi e vite rossa, fornitoci dalla azienda, in un modello di insulino-resistenza. I risultati ottenuti, seppur preliminari, hanno dimostrato una significativa stimolazione dei meccanismi di assorbimento del glucosio da parte delle cellule epatiche, con conseguente incremento della sintesi di glicogeno intracellulare, a seguito del trattamento delle cellule epatiche con la matrice ricca di antocianine e flavanoni”.

Quali sono i benefici che, se ulteriormente validati, questi risultati porteranno ai soggetti a rischio di sviluppare iperglicemia?

“Se ulteriormente validati in modelli animali e/o in casi studio su pazienti, questi risultati sperimentali aprirebbero la strada alla validazione di formulazioni a base di flavonoidi, ottenuti da estratti di limone, arancia e vite rossa, quali ingredienti nutraceutici innovativi per il controllo della iperglicemia e per il trattamento dell’insulino-resistenza. Potrebbero rappresentare un sostegno nutraceutico in soggetti a rischio o che manifestano gravi effetti collaterali associati all’assunzione di farmaci ipoglicemizzanti convenzionali. Potrebbero contribuire al miglioramento dei livelli di glucosio alterati nel sangue, a ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, a migliorare il metabolismo glucidico riducendo, in tal modo, il rischio di obesità e di patologie cardiovascolari e metaboliche correlate”.