Rider nasconde mummia di 600-800 anni nello zaino, l’incredibile scoperta in Perù

Un ex rider peruviano ha tenuto nascosto in casa per oltre 30 anni una mummia. Il curioso fatto arriva dal Perù, con protagonista un 26 enne.

La polizia peruviana ha scoperto una mummia preispanica risalente, secondo una prima stima, a circa 600-800 anni, nella borsa termica di un ex rider. L’uomo, Julio Cesar Bermejo, è stato posto in custodia cautelare.

Ministero della Cultura ha disposto il sequestro

Nel corso di controllo in un parco in località Puno, gli agenti hanno trovato la mummia (si tratterebbe del corpo di un uomo di almeno 45 anni) all’interno dello zaino. E’ subito scattato il sequestro dei resti mummificati da parte del ministero della Cultura per tutelare e conservare il patrimonio preispanico.