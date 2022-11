Rifiuti, Corepla avvia il riciclo di 10 tonnellate di vaschette in plastica

Nel 2021 sono state avviate a riciclo circa 3.200 tonnellate di vaschette in Pet e per il 2022 la quantità potrebbe superare 4.000 tonnellate

Corepla lancia una nuova sfida nel riciclo: quella delle vaschette in Pet e in Xps. Nel 2021 sono state avviate a riciclo circa 3.200 tonnellate di vaschette in Pet e per il 2022 il Consorzio prevede che la quantità possa superare le 4.000 tonnellate. Le prospettive per il 2023 parlano di oltre 10.000 tonnellate di vaschette recuperate. La stessa filosofia è stata seguita per rendere circolari i vassoi in Xps (le vaschette di polistirene destinati a carne, pesce, frutta e verdura) e gli altri imballaggi in polistirolo).

Dopo una prima fase di analisi e settaggio, da inizio ottobre, l’impianto Meg di Verona è partito con la selezione continuativa di un articolo dedicato, e altri seguiranno a breve. Contemporaneamente, sono state effettuate con successo ulteriori prove di riciclo su scala industriale. Sulla base dell’esperienza maturata, si prevede di portare a regime il processo di selezione e riciclo di questa tipologia di imballaggi entro il 2023.

“Queste due iniziative rendono ancora una volta il sistema nazionale italiano leader mondiale nel settore del riciclo degli imballaggi in plastica non esistendo altrove analoghe esperienze”, commenta il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo. Corepla è l’unica realtà in Europa che, a partire dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, riesce a selezionare e avviare a riciclo oltre 30 diversi prodotti, un record di scala mondiale. I dati e i nuovi progetti sono stati al centro del convegno “Il riciclo delle vaschette in plastica: un’opportunità per contrastare lo spreco e alimentare la sostenibilità”, che il Consorzio ha promosso nel corso dell’edizione 2022 di Ecomondo.