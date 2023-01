Rifiuti, passi in avanti per il Ccr di Augusta

Si è concluso l’iter per la realizzazione del nuovo Ccr, adesso si passa all’avvio dei lavori. L’Amministrazione: “Dopo anni d’attesa si chiude il cerchio su un’opera di primaria importanza”

AUGUSTA (SR) – Si è concluso l’iter amministrativo per la realizzazione del Centro comunale di raccolta (Ccr) del Comune di Augusta ed ora si potranno avviare i lavori. Infatti, in questi giorni, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla società che lo dovrà realizzare.

La Giunta comunale megarese, con la delibera n.3 del 18/01/2022, aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Ccr e di un Centro di riuso. Il progetto è stato redatto dall’architetto, Maria Concetta Vaccaro, e dall’ingegnere, Guido Monteforte Specchi. Per l’esame del progetto in oggetto, al fine della relativa approvazione, era stata indetta una Conferenza di Servizi il 14 settembre del 2021.

Il progetto dell’impianto in detta sede aveva ricevuto il parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa, del dipartimento regionale Tecnico Genio Civile di Siracusa, e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Distretto di Augusta. Con Decreto Dirigenziale n. 2492 del 26 dicembre 2021 era stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto esecutivo.

Il finanziamento della realizzazione del Ccr e del Centro di riuso sarà a carico della Megara Ambiente, ditta che si occupa del servizio di igiene urbana e della raccolta differenziata in città, in ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla stessa con l’Amministrazione comunale.

“Si realizza un importante obiettivo dell’Amministrazione Di Mare che, dopo anni di attesa, chiude il cerchio su un’opera di primaria importanza: il Centro comunale di raccolta – ha dichiarato l’assessore comunale alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà – . Con la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori alla società Megara Ambiente, inizia la fase di realizzazione del progetto”.

“Si tratta di un’opera nuova, importante e adeguatamente dimensionata per la popolazione di Augusta – prosegue l’assessore – , munita delle più moderne attrezzature per facilitare la raccolta dei rifiuti differenziati, prevederà un sistema di riconoscimento delle utenze, un sistema di pesature dei rifiuti, uno spazio dedicato al centro di riuso, uno altro destinato allo stoccaggio dei Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), oltre ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e un’ area parcheggio utenti con posti riservati per i diversamente abili oltre a una fascia di mitigazione arborea”.

“Il progetto fortemente voluto da questa Amministrazione – conclude Concetto Cannavà – individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle indicazioni stabilite”.

La struttura sarà organizzata a ricevere la sempre maggiore richiesta di dismissioni di rifiuti vari favorendo l’incremento delle percentuali di differenziata ed il raggiungimento dell’importante traguardo del 65% soglia minima prevista dalla legge nonché la riduzione dei rifiuti con il funzionamento del centro di riuso.

Il Centro comunale di raccolta sorgerà in un area di proprietà del Comune megarese sito nei pressi della strada provinciale che da Augusta porta alla frazione di Brucoli, in un’area attigua alla sede dell’ex Plastionica.

La spesa per la realizzazione dell’impianto ammonta complessivamente a 568.134,45 euro di cui 400.812,76 a base d’asta.