Rifiuti, pioggia di finanziamenti nel Palermitano

Cinque milioni di euro saranno investiti a Partinico, Terrasini, Balestrate, Torretta, Capaci, Villabate e Isola delle Femmine per realizzare nuovi Centri comunali di raccolta o riqualificare

PARTINICO (PA) – In arrivo una pioggia di milioni per realizzare ex novo o riqualificare gli esistenti Ccr, i centri comunali di raccolta, in sette Comuni facenti parte della Srr Palermo Area Metropolitana.

Per l’esattezza si tratta di ben cinque milioni di euro che saranno investiti su Partinico, Terrasini, Balestrate, Torretta, Capaci, Villabate e Isola delle Femmine. I fondi sono stati agganciati tramite il Pnrr ed a confermare il finanziamento è lo stesso presidente della Srr Palermo Area Metropolitana, Natale Tubiolo.

“Questo finanziamento si aggiunge a quelli già concessi alla Srr – afferma il presidente Tubiolo – e che consentono ai Comuni dell’ambito di riferimento di avere un piano di investimenti di grande portata. Ciò permetterà di affrontare in maniera strutturale in tutta l’area metropolitana di Palermo le emergenze nel campo dei rifiuti contribuendo ad aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata”.

Nello specifico a Partinico sarà adeguato e potenziato quello che attualmente è attivo in contrada Incastrone e che, nonostante i limiti strutturali legati anche alla carenza di fondi investiti dal municipio, sino ad oggi ha funzionato egregiamente riuscendo anche a rendersi protagonista di importanti iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole.

Quello di Balestrate sarà realizzato ex novo e servirà anche la limitrofa Trappeto: “Un grandissimo obiettivo che inseguivamo dal mio primo mandato – ha detto il sindaco di Balestrate Vito Rizzo -. Un intervento da oltre 500 mila euro che finalmente ci consentirà di dotarci di un centro moderno e all’avanguardia per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti. Con il Ccr potremo puntare ad un sistema premiale che incentiva ancora di più la raccolta differenziata”.

Al momento su Balestrate è attivato un Ccr temporaneo sul largo Peppino Impastato, nell’area che un tempo era destinata a scalo merci di pertinenza della stazione ferroviaria di Balestrate ed adesso destinata ad area mercatale. Il Ccr è stato pensato per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ma anche per superare le criticità emerse con le attività commerciali riguardo all’eliminazione dell’esposizione dei contenitori dei rifiuti all’esterno.

Un problema quest’ultimo che aveva suscitato un vespaio di polemiche nei mesi scorsi, con l’ordinanza sul decoro emanata dal sindaco Vito Rizzo con cui si vietata ai locali di tenere tutto il giorno all’esterno i contenitori per motivi igienico-sanitari. Oltretutto i sette centri finanziati avranno questo come unico denominatore, cioè dei sistemi interni di pesatura del rifiuto che permetteranno l’applicazione di sconti all’utente sulla base della quantità smaltita.

Parte dei fondi poi saranno utilizzati per realizzare adeguata viabilità, pavimentazione impermeabilizzata, recinzione e barriere. Isola delle Femmine ha ottenuto un finanziamento di 993 mila euro per un nuovo centro di raccolta che sorgerà su un’area di tremila metri quadrati raggiungibile da via Libertà e consentirà ai cittadini il conferimento di carta, plastica, vetro, metalli e ingombranti con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata e mantenere pulito l’ambiente urbano. Inoltre in questi giorni sono in corso le procedure amministrative per la realizzazione di un importante impianto per il trattamento dei rifiuti tessili da realizzarsi nel territorio di Bagheria e che ha visto la Srr soggetto promotore di un finanziamento Pnrr di 10 milioni di euro.