Riflettori puntati sulla viabilità del territorio nisseno

Avviati i lavori di manutenzione della Strada provinciale numero 42. L’obiettivo è garantire collegamenti più sicuri in particolare fra i centri di Marianopoli, San Cataldo e Caltanissetta

MARIANOPOLI (CL) – Sono stati giorni molto importanti per la manutenzione e il rifacimento delle infrastrutture stradali. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziati i lavori di manutenzione e bitumazione del primo tratto della Strada provinciale 42 che collega Marianopoli a Caltanissetta e San Cataldo.

L’intervento sulla Sp 42, circa 8 chilometri, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Marianopoli su sollecitazione di cittadini preoccupati dai continui peggioramenti del manto stradale, divenuto negli anni sempre più pericoloso. In particolare, le piogge e le condizioni meteo avverse, unite a una mancanza di manutenzione sull’asfalto, avevano reso il manto stradale pieno di pericolosissime buche, specialmente in alcune curve del tratto.

I lavori sul tratto stradale in questione rappresentano però soltanto l’inizio di un piano più grande e strutturato sulle infrastrutture stradali della zona. È già in programmazione, infatti, un successivo intervento più consistente che interesserà il tratto seguente in direzione San Cataldo e, parallelamente, si interverrà anche su una porzione della Sp 44 in direzione Caltanissetta. Con tali interventi, i cittadini di Marianopoli e in generale della provincia di Caltanissetta, potranno finalmente usufruire di un’infrastruttura stradale migliore ma soprattutto meno pericolosa per gli automobilisti e per le auto, migliorando gli spostamenti e quindi la qualità della vita dei cittadini.

“Ringrazio sentitamente il commissario del Libero Consorzio Duilio Alongi – ha detto il sindaco di Marianopoli Salvatore Noto – con cui stiamo collaborando in perfetta condivisione d’intenti. Assieme a lui voglio ringraziare anche Mario Denaro, che sta mantenendo gli impegni presi con il sottoscritto e in ultimo il geometra Ponticello e il direttore operativo geometra Aronica. La sinergia e la condivisione di vedute è stata alla base di una programmazione di interventi che dovrebbe portarci nel giro di qualche mese ad avere una viabilità dignitosa verso San Cataldo e Caltanissetta”.

“Sono cosciente – ha infine concluso Noto – che c’è tanto ancora da fare, ma sono anche assolutamente convinto che la strada è quella giusta”.