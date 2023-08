I manifesti di Niko Pandetta in giro per Catania: rimossi dopo la polemica

L'Amministrazione comunale ha annunciato che sono in corso altri controlli per verificare che non ci siano ulteriori manifesti del cantante neomelodico detenuto.

Rimossi i manifesti del cantante neo melodico Niko Pandetta, detenuto, e del suo nuovo singolo “Cella 5” affissi a Catania.

Lo ha disposto l’Amministrazione comunale.

Catania, rimossi manifesti di Niko Pandetta

“In riferimento al manifesto pubblicitario recante la foto di un cantante neo melodico, attualmente detenuto, si precisa che quelli affissi negli spazi curati da un’azienda concessionaria, sono già stati tutti rimossi – si legge in una nota del Comune di Catania -. Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, tuttavia, ulteriori controlli sono stati disposti per rimuovere anche eventuali affissioni abusive dei manifesti”.

Nei giorni precedenti, diverse personalità si erano espresse chiedendo all’Amministrazione etnea la rimozione dei manifesti. Tra queste, Ismaele La Vardera di “Sud Chiama Nord”.

Chi è il cantante neomelodico

In pochi a Catania non hanno mai sentito nominare Niko Pandetta. Noto principalmente per le sue canzoni neomelodiche, popolari nel capoluogo etneo e non solo, negli scorsi mesi è stato arrestato con l’accusa di spaccio.

“Sono abituato agli spazi stretti, alle case piccole, alle celle, alla scena italiana. Quando tornerò là mi porterò il vostro affetto. Da dentro vi darò nuova musica. Uscirò e mi vedrete più forte di prima“, aveva scritto poco prima di essere trasferito al carcere di Siracusa.

