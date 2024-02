Rinnovabili, Ef solare Italia: la Sicilia tra le migliori per produzione

In occasione del convegno sul rinnovabile organizzato da Ef Solare Italia, l'Isola si conferma tra le migliori nel settore

Come emerso durante il convegno “Fotovoltaico: sfide e opportunità per la piena integrazione nel sistema elettrico” organizzato da Ef Solare Italia in collaborazione con Aeit, la regione Sicilia si rivela l’eccezione del sud per quanto riguarda il settore del fotovoltaico.

Rinnovabili, Sicilia al quinto posto per produzione e potenza

Nello specifico, la Sicilia ha raggiunto il quinto posto nella speciale classifica che vede Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna primeggiare tra le regioni con maggior potenza e produzione nell’ambito del fotovoltaico. Un passo diverso per la regione siciliana rispetto a tutte le altre realtà del Mezzogiorno, che rimangono significativamente indietro al resto del Paese.

Rinnovabile Ef Solare Italia: i dati emersi dal convegno

Durante il convegno sul fotovoltaico organizzato da Ef Solare Italia in collaborazione con Aeit, è emersa la necessità di 50 Gw per raggiungere target al 2030 e forza lavoro. Nel 2023 – secondo i dati emersi durante il convegno – la potenza fotovoltaica cumulata è stata di oltre 30 Gw, ovvero il 21% in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, dai dati del Gse è emerso anche che la crescita riguarda tutte le taglie degli impianti fotovoltaici, con notevole ripresa nell’ultimo trimestre soprattutto per gli impianti di taglia superiore a 1 MW.