Passaporto, guida al rilascio e le novità di giugno 2023 per i minori

La guida su come ottenere un passaporto (anche per minorenni) e le novità introdotte a giugno 2023.

L’art. 20 del Decreto Legge 69 del 13 giugno 2023 ha introdotto un’importante modifica alla legge 21 novembre 1967 n.1185 recante “Norme sui passaporti”, con riguardo al rilascio del passaporto ai genitori di figli minori.

Ecco quali sono le novità e come procedere per fare il passaporto.

Passaporto per minori, le novità introdotte a giugno 2023

A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore; viceversa, il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria.

Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.

La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio a favore dei genitori di figli minori. Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.

Guida al rilascio del passaporto: scadenza, come richiederlo e documenti

Come ottenere un passaporto (anche per minori) nel 2023? Ecco la procedura da seguire, indicata sul sito della Polizia di Stato. Prima di tutto, si ricorda che il passaporto viene rilasciato ai cittadini italiani e che per i maggiorenni ha durata di 10 anni. Ne esiste anche una versione elettronica. Riporta la firma del titolare tranne in caso di minori di 12 anni, analfabeti, chi ha impossibilità di apporre la firma e chi ha diritto di esenzione.

Si può richiedere il passaporto online accedendo al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE e seguendo la procedura:

Accesso al sito;

Compilazione dei dati richiesti online;

Prenotazione dell’appuntamento nell’Ufficio Passaporto di competenza per presentare la domanda.

Per eventuali casi di urgenza è possibile rivolgersi alla Questura.

Di seguito i documenti da presentare:

Modulo di richiesta del passaporto, stampato dalla sezione “Documenti” del sito e compilato (compresa la parte sull’informativa sul trattamento dei dati personali);

Documento di riconoscimento valido (originale e fotocopia);

2 foto conformi alle norme ICAO (recente – scattata non più di sei mesi prima, a colori, con espressione neutra e bocca chiusa, occhi aperti e ben visibili e con sfondo bianco; niente flash. Il viso nella foto del passaporto deve coprire il 70-80%. Serve una foto nitida e in alta definizione, di 35-40mm circa; attenzione ai riflessi delle lenti degli occhiali da vista; nessun copricapo se non per motivi religiosi).

Ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario (pagato con bonifico al conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro);

Contrassegno amministrativo da € 73,50.

Eventuale denuncia di smarrimento o furto del passaporto.

Serviranno le impronte digitali, ma verranno trattenute solo per il tempo necessario alla lavorazione del documento.

Il caso dei minorenni

Ecco come funziona il rilascio del passaporto nel 2023 per i minori. Non è più possibile l’iscrizione del minorenne sul passaporto del genitore dal 27 giugno 2012. La validità è di tre anni per i minori da 0 a 3 anni e di 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni. Per fare richiesta, si può procedere con il portale online messo a disposizione dalla Polizia di Stato. La registrazione va effettuata a nome di un genitore per prendere appuntamento per il figlio o la figlia.

Per richiedere un passaporto per minori serve compilare il modulo dedicato ai minorenni. A firmare la domanda è uno dei genitori. Serviranno il documento di riconoscimento, 2 foto formato tessera identiche e recenti, il contributo amministrativo da €73,50, la ricevuta di pagamento con c/c di € 42,50 per il passaporto ordinario. La Polizia ricorda che è necessario l’assenso di entrambi i genitori e la cittadinanza italiana per il minore per chiedere il passaporto. Casi particolari sono dettagliatamente spiegati nella pagina dedicata del sito della Polizia di Stato.

