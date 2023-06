Rinviata al primo luglio l’apertura del centro di raccolta rifiuti a Gravina

"Un rinvio dell’apertura dell’Isola ecologica comunale che non dipende dall’amministrazione comunale, ma dall’ente gestore dell’energia elettrica" spiega l'amministrazione comunale.

L’apertura al pubblico del Centro Comunale di Raccolta di Gravina di Catania, prevista inizialmente per il dodici giugno, è stata posticipata all’uno luglio. ‹‹Un rinvio dell’apertura dell’Isola ecologica comunale che non dipende dall’amministrazione comunale, ma dall’ente gestore dell’energia elettrica che non ha ancora effettuato l’installazione del nuovo contatore, poiché non sono ancora stati completati i lavori per il passaggio della linea elettrica sull’adiacente strada di recente urbanizzazione – hanno spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso e l’assessore all’ambiente Enzo Santoro -. Stiamo seguendo da vicino l’iter dei lavori che sta eseguendo l’Enel, speriamo che si possa completare il tutto entro i termini indicati. Sappiamo quanto sia attesa dai gravinesi questa importante opera pubblica, pertanto ci auguriamo che non ci siano più intoppi tecnici››.