Amap, l’acquedotto Scillato è stato riparato: le parole di Alessandro Di Martino

La completa normalizzazione delle condizioni di erogazione idrica all’interno delle reti di distribuzione, salvo imprevisti, avverrà probabilmente oggi, sabato 3 agosto.

Si sono conclusi i lavori per la riparazione dell’acquedotto Nuovo Scillato nel territorio comunale di Cerda. A breve inizieranno le manovre per il riempimento della condotta, lunga circa 70 km, a partire dalle Sorgenti di Scillato fino all’ultima consegna di Palermo presso il nodo di Monte Grifone.

Dopo aver verificato le caratteristiche qualitative dell’acqua in arrivo si procederà pertanto alla riapertura delle consegne ai Comuni e alle utenze.

Le parole di Di Martino sulla riparazione dell’acquedotto Scillato

“Ritengo doveroso – dice Alessandro Di Martino, amministratore unico di Amap – ringraziare le maestranze di Amap che hanno lavorato incessantemente, giorno e notte, per risolvere il problema verificatosi a Scillato. E allo stesso tempo rivolgere un plauso alla ditta Sorrenti che ci ha affiancato con professionalità e tempestività in un intervento reso ancora più complesso dalle caratteristiche del luogo dove è avvenuto il guasto”.

La completa normalizzazione delle condizioni di erogazione idrica all’interno delle reti di distribuzione, salvo imprevisti, avverrà probabilmente oggi, sabato 3 agosto. A seguito della riattivazione dell’acquedotto si potranno verificare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi in breve tempo.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).