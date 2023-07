Riposto, Casabella neopresidente Consiglio comunale: “Al lavoro su verde e decoro urbano”

Si è insediato il nuovo Civico consesso che guarda al futuro. Tra le priorità iniziative mirate in tema di differenziata ma anche valorizzazione delle frazioni circostanti e lotta all’inciviltà

RIPOSTO – “Mi sento onorata di rivestire l’incarico di presidente del Consiglio Comunale, che è certamente un incarico di grande responsabilità che gli undici consiglieri di maggioranza hanno voluto affidarmi e che mi accingo a ricoprire garantendo fin da subito il massimo impegno, la mia totale dedizione e uno scrupoloso e rigoroso rispetto delle regole, sperando di instaurare con tutti i consiglieri comunali un rapporto di collaborazione e un costante e costruttivo dialogo”.

A dichiararlo al QdS è Nella Casabella, neo presidente del Consiglio Comunale di Riposto, che il nostro giornale ha contattato per comprendere le coordinate dei prossimi cinque anni di lavori consiliari presso la città del porto. Per la commercialista si tratta di un nuovo incarico politico dopo l’assessorato, con deleghe a Finanza e Tributi, ricoperto nella Giunta Caragliano.

“Il ruolo del presidente del Consiglio è super partes, neutrale, rispetto a tutte le forze politiche – sottolinea Casabella -, per cui il rapporto che intendo sviluppare con l’Amministrazione è il medesimo che intendo sviluppare con l’opposizione e con tutti i consiglieri comunali, in quanto nessuno di noi può distogliere lo sguardo dall’obiettivo primario del nostro lavoro: il bene della nostra città e dei nostri concittadini”.

“Le critiche che sono state mosse durante la seduta che ha visto la mia proclamazione non meritano neanche di essere prese in considerazione”, afferma la presidente riferendosi alla minoranza, che non ha apprezzato l’annuncio anticipato della nomina, “soprattutto se rivolte da chi nel 2018 ha presieduto, in quanto consigliere più votato, la seduta utilizzando la stessa metodologia di voto che oggi viene dalla stessa criticata”.

“Il mio auspicio è quello che questo Consiglio comunale possa rappresentare la casa della buona politica, che si possa creare un solido terreno di intesa, fatto di buon senso, ragionevolezza e collaborazione, tanto con i consiglieri di maggioranza che di opposizione”.

“Riposto ed i ripostesi – prosegue la presidente – meritano tanto ed a mio avviso la priorità è quella di dare immediate risposte ai cittadini, garantendo innanzitutto pulizia e decoro”.

Sulle priorità su cui dovrebbe concentrarsi l’azione di Giunta e Consiglio, Casabella ha le idee chiare: “vogliamo rendere il nostro paese più ‘green’, vedere la raccolta differenziata come risorsa e non come un’incombenza, vogliamo valorizzare le frazioni e renderle più integrate con il resto del paese, vogliamo prenderci cura del decoro urbano, che rappresenta il nostro biglietto da visita e per questo va salvaguardato dall’inciviltà di chi non ha a cuore il nostro paese. Il futuro migliore che tutti noi desideriamo si potrà realizzare solamente se cominciamo a costruire”.