Riposto, il 17 ottobre la consegna dei lavori per strada di collegamento con svincolo di Giarre

Saranno consegnati il prossimo 17 ottobre i lavori di realizzazione, inseriti nell’ambito degli interventi infrastrutturali per le Zes, le Zone economiche speciali, della strada che collegherà Riposto, ed in particolare l’area portuale, con la strada statale 114 di Giarre, nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale. Il Comune di Riposto ha firmato nei giorni scorsi il contratto d’appalto con l’Unicos srl di Santa Venerina, a capo del raggruppamento temporaneo di imprese, che si è aggiudicata l’appalto pari a 7 milioni e 696 mila euro. I lavori dovranno concludersi entro 600 giorni. Prima della firma è stato necessario compiere una serie di approfondimenti e ottenere alcune garanzie per evitare che il comune in futuro potesse subire danni ingenti. “Abbiamo chiesto a Zes di confermarci che i maggiori oneri derivanti da possibili contenziosi nascenti dagli espropri non fossero a carico del comune, anche se tali somme sforano il quadro economico iniziale – spiega il sindaco Davide Vasta – e ci è stato confermato. Abbiamo, inoltre, aggiornato il quadro economico alla luce di alcuni interventi che non erano stati considerati in fase di progettazione per avere la certezza che con le economie avute dal ribasso riuscissimo a coprire i costi. Infine – conclude il primo cittadino – abbiamo proceduto alla nomina del direttore dei lavori e del Cse, il coordinatore della sicurezza, procedendo con un interpello interno tra enti pubblici per una maggiore trasparenza”.