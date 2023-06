Riscoprire il piacere della lettura

Ecco come le pagine di un libro possono trasportare verso altri mondi

Lo scorso 23 maggio, l’Istituto De Felice-Olivetti di Catania, con un interessante evento, ha voluto celebrare “Il Maggio dei libri”, la campagna nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva, promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

L’incontro dal titolo “Il libro è un viaggio verso altri mondi”, organizzato dal Comitato eventi del De Felice-Olivetti, in collaborazione con l’associazione Akkuaria, si è svolto presso l’aula semicircolare dello storico palazzo di piazza Roma. Ha aperto i lavori la dirigente scolastica, Anna De Francesco, che ha rivolto il proprio ringraziamento agli illustri ospiti intervenuti alla conferenza: Vera Ambra, scrittrice ed editrice, Davide Spampinato, scrittore saggista, Enrico Pappalardo attore, il maestro Davide Sciacca, chitarrista e l’esordiente scrittrice, ex alunna del De Felice-Olivetti, Shakira Fisichella.

Tutti i partecipanti hanno voluto sottolineare e comunicare agli studenti presenti come la lettura sia un elemento chiave della crescita personale, in quanto aiuta ad acquisire consapevolezza, sicurezza, capacità critica e rispetto verso l’altro.

Durante l’incontro la scrittrice Vera Ambra ha letto alcuni stralci tratti dalle sue opere, stimolando gli studenti al piacere della lettura e motivandoli a scoprire l’importanza delle fasi di ideazione e scrittura di un testo letterario. La scrittrice, durante la manifestazione, ha donato all’Istituto la sua una macchina da scrivere Olivetti ET 116 e dei volumi, che saranno custoditi nella biblioteca scolastica e messi a disposizione degli studenti.

La scuola, e in particolare il Dipartimento di Discipline umanistiche, che ha sempre promosso iniziative tese a favorire l’amore per la lettura, ha presentato, con molto piacere e una punta di orgoglio il libro “Il gioco di Perseo” scritto da Shakira Fisichella, ex studentessa dell’Istituto. La neoscrittrice ha raccontato ai presenti la sua innata inclinazione alla scrittura, maturata e affinata all’interno del contesto scolastico e la sua predilezione per i generi giallo ed horror.

I momenti di lettura sono stati piacevolmente accompagnati dagli intermezzi musicali del maestro Davide Sciacca.

L’organizzazione della manifestazione è stata curata dalle docenti Maria Tripoli, Lina Vella e Donata Messina che si sono occupate, oltre che della riuscita dell’evento, anche dell’accoglienza degli ospiti, coinvolgendo come steward e hostess gli studenti e le studentesse della classe 4 esabac.