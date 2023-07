La Riserva naturale di Serradifalco distrutta da un terribile incendio: “Tanta tristezza”

Un terribile e vastissimo incendio ha colpito la Riserva naturale Lago Soprano a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta

Un terribile e vastissimo incendio ha colpito la Riserva naturale Lago Soprano a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

Sono immagini bruttissime quelle che arrivano dall’incendio scoppiato ieri pomeriggio presso la Riserva, ettari di patrimonio naturale e biodiversità sono andati in cenere, e non solo.

Così commenta il vicesindaco – che mostra anche le immagini – del Comune della località del Nisseno Basilio Martino: “Dal 2015, ben 8 anni, che ci battiamo per ottenere la gestione della Riserva Naturale Lago Soprano. Il nostro grido (a volte di disperazione come oggi) non viene mai ascoltato. Spero non sia troppo tardi quando capiranno che la gestione della Riserva deve essere del Comune di Serradifalco e di nessun altro, che ne garantirà la gestione con chi ama e vive il nostro territorio… Tanta tristezza, ma non molliamo e non indietreggiamo un passo, anzi tutt’altro!”.

Non solo la Riserva

Perse tantissime coltivazioni, ma sono state colpite anche alcune abitazioni dal poderoso incendio. Così fa sapere il presidente del Consiglio comunale di Serradifalco, Daniele Territo, attraverso un post pubblicato su Facebook: “Un vastissimo incendio ha colpito la Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano” distruggendone quasi per intero il canneto e diverse abitazioni del circondario. È profondissimo il dispiacere per l’accaduto ma il sentimento più triste è l’impotenza dinanzi a tale episodio. Distrutto tutto: case, campagne, canneto, per non parlare dei danni a piante ed animali. Un danno immenso, una catastrofe dovuta alla storica incuria e negligenza dell’Ente Gestore (ex Provincia) che non ha mai provveduto alla prevenzione di simili eventi”.

“Tutta la mia vicinanza ai proprietari delle abitazioni e delle terre distrutte. A loro dico che il nostro impegno volto a far ottenere la gestione della riserva al Comune di Serradifalco procede incessantemente e che simili eventi ci spronano a perseguirlo con ancora più interesse affinché ciò avvenga al più presto. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Forestali e le forze dell’ordine tutte per il lavoro svolto nel tentativo di ridurre i danni”.

