Risposte incoraggianti sul futuro della sanità gelese

L’Asp ha firmato nei giorni scorsi il conferimento di incarico a tempo determinato per sei medici che andranno a potenziare le strutture locali. Una novità attesa da tempo, così come il ritorno della Commissione invalidità

GELA (CL) – Dopo anni di difficoltà, finalmente la sanità locale sembra essere pronta a imboccare quella svolta necessaria per dare ai cittadini i servizi che questi richiedono.

Nei giorni scorsi, infatti, la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha firmato il conferimento di incarico a tempo determinato per sei nuovi medici, un vero toccasana vista la carenza di professionisti sul territorio. Si tratta, nello specifico, di due incarichi libero professionale di medico da destinare al Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Gela per i dottori Francesco Savarino e Veronica Damante; due incarichi a tempo determinato di dirigente medico di Medicina interna per il reparto dell’ospedale diretto dal primario Antonino Biundo conferiti a Luca Patti e Martina Di Noto; infine, nel reparto di Chirurgia generale andranno i medici Carmela Stella e Salvatore Petitto, quest’ultimo senologo proveniente dal settore specialistico di Milano e destinato alla Breast Unit.

“Prendiamo atto – ha affermato il direttore sanitario Alfonso Cirrone Cipolla – del segnale tangibile di una grande attenzione del manager Alessandro Caltagirone, che ha attivato tutte le procedure possibili per risollevare le sorti di una struttura destinata a essere recuperata. Lo ringraziamo grandemente, come anche il direttore Luciano Fiorella che non si è risparmiato nel portare avanti una serie di colloqui per selezionare i professionisti. Il tutto per dare risposte concrete a una comunità che abbraccia un vasto bacino di utenza di Butera, Riesi, Niscemi e Mazzarino che meritano l’assistenza sanitaria adeguata. Un bel segnale di cambiamento per chi lavora con entusiasmo per il bene della collettività”.

Le Commissioni d’invalidità spostate a Gela

E non è finita qui, perché sempre la Direzione dell’Asp di Caltanissetta ha deliberato lo spostamento a Gela delle Commissioni mediche per l’accertamento delle condizioni sanitarie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità con delibera 1.635 del 27/07/2023.

“La perseveranza e la tenacia del sindaco Lucio Greco e mia – ha commentato l’assessore comunale alla Sanità, Antonio Pizzardi – nel rivendicare, nei confronti dell’Asp, l’urgenza di avere in loco la presenza operativa della Commissione invalidi nell’interesse di cittadini di Gela ha raggiunto l’obiettivo, tenuto conto che l’Asp ha approvato i verbali della Commissione esaminatrice. Ringraziamo il manager Caltagirone per l’attività posta in essere, anche se ancora c’è tanto da fare”.

Una lunga storia quella della Commissione d’invalidità

Trasferite a Caltanissetta da qualche anno, hanno determinato la necessità per i pazienti di recarsi nel capoluogo con le difficoltà che implicano i trasferimenti, specialmente per i casi più gravi, per non parlare delle implicazioni economiche. Ora la risposta alle richieste del territorio, che come detto si aggiungono a quelle già avute in termini di potenziamento delle strutture sanitarie. Un segnale positivo e di ripartenza per tutta la sanità locale.