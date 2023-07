Parole grosse in strada ad Adrano, arrivano gli agenti: espulso 32enne extracomunitario

Uno dei protagonisti del diverbio, un cittadino extracomunitario, è stato allontanato dal territorio in quanto clandestino.

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno eseguito un provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario di anni 32, già in passato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per non avere ottemperato all’ordine del Questore di Catania di lasciare il territorio dello Stato, dove aveva fatto ingresso e permaneva irregolarmente.

Il diverbio ad Adrano

Due giorni or sono, personale delle Volanti del Commissariato interveniva in una via cittadina per sedare un diverbio fra tre soggetti, tra i quali lo straniero.

Dopo aver calmato gli animi, gli operatori di Polizia provvedevano all’identificazione dei protagonisti dell’accaduto e si avvedevano del fatto che uno di essi risultava irregolare sul Territorio italiano.

L’espulsione del 32enne

Una volta giunti presso gli Uffici del Commissariato, l’uomo veniva sottoposto ad accertamenti foto dattiloscopici che confermavano la sua certa identità e che nel 2022 era stato destinatario dell’Ordine del Questore di lasciare entro sette giorni il territorio Italiano, in quanto clandestino.

Pertanto, una volta ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo verrà rimpatriato verso il paese d’origine.