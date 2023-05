Primo maggio con rissa tra comitive: 11 coinvolti, indagano i carabinieri

Un episodio di violenza ha interessato il capoluogo aretuseo durante la Festa dei lavoratori: intervengono i carabinieri.

Anche in occasione del ponte del primo maggio, non sono mancate le “brutte sorprese” per le forze dell’ordine: i carabinieri di Buccheri e Palazzolo Acreide, infatti, sono intervenuti in una struttura ricreativa per una rissa tra due famiglie.

Ecco il bilancio dell’attività, eseguita nel corso di una serie di controlli del comando provinciale di Siracusa per garantire sicurezza ai numerosi visitatori della provincia aretusea.

Rissa tra famiglie a Buccheri, intervengono carabinieri

L’intensificazione dei servizi ha riguardato le zone di maggiore aggregazione e quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza. Nella giornata della Festa dei lavoratori, i carabinieri di Buccheri e di Palazzolo Acreide, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in una struttura ricreativa dove, per futili motivi, era in corso una lite tra i componenti di due nuclei familiari.

Il diverbio, che in poco tempo ha assunto i connotati di rissa, ha coinvolto 11 soggetti (9 uomini e due donne), appartenti a comitive provenienti da Siracusa e Catania.

I Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’evento, avvenuta alla presenza di bambini, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza della struttura e della testimonianza di alcuni presenti. Scene di ordinaria inciviltà hanno fatto da cornice a una giornata che doveva essere all’insegna del relax e del divertimento.

Immagine di repertorio