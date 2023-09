VIDEO | Botte da orbi per una foto, rissa alla Pedra do Telégrafo

È degenerato in rissa lo scatto di una foto alla suggestiva Pedra do Telégrafo di Rio de Janeiro, in Brasile.

Dallo scatto suggestivo alla rissa. È degenerato in rissa lo scatto di una foto alla suggestiva Pedra do Telégrafo di Rio de Janeiro, in Brasile, roccia famosa per il suo effetto ottico ingannevole che fa sembrare chiunque vi si avvicini sospeso nel vuoto. In un video diventato virale sul web si vede un giovane che impedisce a un amico di effettuare lo scatto, scatenando così un parapiglia tra i due. A sedare la rissa ci hanno pensato altri turisti che hanno assistito sconvolti alla scena.

Fonte foto: X/PlantaoBaixadaa