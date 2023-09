Il terrificante incidente e la maxi rissa: due 16enni in codice rosso a Palermo

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nel quartiere Brancaccio dopo un grave incidente stradale.

Ancora violenza a Palermo: si è registrata una maxi rissa nella notte tra un gruppo di 5 palermitani e un altro composto da 5 cittadini cinesi, coinvolti in un incidente nei pressi di viale dei Picciotti.

Un ragazzo sarebbe rimasto ferito e trasferito in ospedale in codice rosso.

L’incidente e la maxi rissa a Palermo

La dinamica dei fatti è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’origine dello scontro tra i due gruppi vi sarebbe un incidente stradale tra unno scooter Piaggio Liberty – con a bordo due 16enni – e un’auto, guidata da un cittadino cinese. Tutte e tre le persone coinvolte sarebbero rimaste ferite: l’automobilista è stato trasferito all’ospedale Buccheri La Ferla, i due ragazzini in codice rosso al Policlinico.

Mentre la polizia municipale eseguiva i rilievi, gli amici dei feriti si sarebbero presentati in zona e sarebbe scoppiata una rissa per ragioni ancora da chiarire. In corso le indagini sull’accaduto. In tutto sono state denunciate 10 persone.

Immagine di repertorio