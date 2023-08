Rissa e violenza in strada in pieno giorno: intervengono le Volanti

Un episodio di violenza a Siracusa che si è concluso con la denuncia a carico di un 32enne.

Violenta rissa in via Re Ierone I a Siracusa: è accaduto ieri pomeriggio, mercoledì 9 agosto, e si è rivelato necessario l’intervento degli agenti delle Volanti.

Al termine delle operazioni, gli operatori hanno denunciato un 32enne di origine marocchina, senza fissa dimora e tra l’altro destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

La rissa in via Re Ierone I a Siracusa

Gli agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio, intervenivano in Via Re Ierone I per una segnalazione di rissa in atto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo di origine marocchina di 32 anni che, alla vista della Polizia, mostrava palese nervosismo e insofferenza di fronte alla richiesta delle generalità. Condotto negli Uffici della Polizia Scientifica, per una completa identificazione, l’uomo è andato in escandescenza assumendo un comportamento violento e autolesionistico.

Non potendolo calmare in alcun modo, gli agenti, dopo aver adottato tutti gli accorgimenti dettati dai protocolli operativi, hanno dovuto utilizzare la pistola taser per porre fine alla violenza.

I provvedimenti

Al termine delle indagini, gli operatori hanno confermato che sul marocchino pendeva un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Cosenza. Il trentaduenne, senza fissa dimora, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e inosservanza del provvedimento di lasciare il territorio nazionale.

A carico dell’uomo, l’Ufficio Immigrazione della Questura aretusea ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione e di accompagnamento presso un centro di permanenza per i rimpatri sito a Potenza.

Immagine di repertorio