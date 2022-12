Prima il lancio di uova, poi la discussione in strada: 6 denunciati per rissa a Palermo

Una rissa tra vicini di casa ha fatto scattare ben 6 denunce a Montepellegrino (Palermo): ecco cosa hanno scoperto i poliziotti.

Rissa tra vicini di casa a Palermo: la polizia è intervenuta e ha denunciato 6 persone, quattro uomini e due donne di età compresa tra i 21 e i 42 anni.

L’episodio si è verificato in via Isaac Rabin, nel quartiere Montepellegrino di Palermo.

Rissa tra vicini di casa a Montepellegrino (Palermo): interviene polizia

Gli agenti sono intervenuti in via Isaac Rabin dopo aver ricevuto la segnalazione di una discussione accesa in strada, degenerata in rissa. Secondo quanto ricostruito, all’origine della lite violenta ci sarebbero dei dissapori condominiali tra due famiglie della zona.

Sembra che la discussione animata in strada fosse solo il secondo “round” dello scontro tra le due famiglie. Pochi giorni fa, infatti, ci sarebbe stato un lancio di uova ai danni dell’auto di uno dei nuclei familiari (vicenda che poi aveva fatto scattare l’ira e la voglia di vendetta nei confronti dei rivali).

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato diverse persone intente a parlare animatamente tra loro e, contestualmente, dalla via vicina hanno sentito la richiesta d’aiuto di una ragazza. Pare che un uomo, bloccato dalla polizia, l’avesse spinta sulla sua auto. La ragazza avrebbe agito colpendo il ragazzo che si trovava con l’uomo, trovato dagli agenti con ferite ed escoriazioni al volto.

Dopo aver ricostruito la dinamica della rissa, per i 6 coinvolti è scattata una denuncia.