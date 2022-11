Ristoranti con stelle Michelin in Sicilia: quanto costano, prezzi e menù, qual è il più caro

Dai nuovi stellati ai confermati, ecco quali sono tutte le eccellenze della ristorazione nell'Isola secondo la celebre guida Michelin, ma quanto costa andarci?

Antonino Cannavacciuolo con il suo Villa Crespi conquista la terza stella Michelin e fa salire a dodici i componenti del team degli chef italiani che possono vantare un ristorante con questo prestigioso riconoscimento. Tutti confermati anche dalla Guida 2023 gli undici ristoranti che già avevano i tre “macaron”.

E chi non vorrebbe poter mangiare in uno di questi ristoranti? Ma i prezzi sono davvero così proibitivi? Gli chef puntano sicuramente su menù degustazione così da poter dare una giusta proposta al cliente per far apprezzare la propria cucina e trovare una formula di costo “adeguata”.

Certo l’offerta non è per tutti, ma vediamo insieme ristorante per ristorante, in Sicilia, le proposte sbirciando i siti di ognuno come ci propone la rivista online di settore Cronache di Gusto. Un viaggio itinerante in Sicilia da fare con forchetta e calice in mano.

I ristoranti tre stelle Michelin italiani sono:

Villa Crespi ad Orta San Giulio (NO) con lo chef Antonino Cannavacciuolo;

Enrico Bartolini al Mudec a Milano dello chef Enrico Bartolini;

a Senigallia (AN) con Mauro Uliassi;

Vittorio a Brusaporto (BG) dello chef Enrico “Chicco” Cerea;

Piazza Duomo ad Alba (CN) di Enrico Crippa;

St. Hubertus Rosa Alpina a San Cassiano (BZ) con lo chef Norbert Niederkofler;

Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio (MN) con Nadia Santini;

Le Calandre a Rubano (PD) con Massimiliano Alajmo; Osteria Francescana a Modena di Massimo Bottura;

Enoteca Pinchiorri a Firenze con Riccardo Monco;

Reale a Castel di Sangro (AQ) dello chef Niko Romito;

La Pergola a Roma con Heinz Beck.

Le stelle Michelin confermate in Sicilia

I Coria di Caltagirone,

Sapio a Catania guidato dallo chef Alessandro Ingiulla,

Shalai a Linguaglossa, Zash a Riposto,

Signum a Salina della chef Martina Caruso,

La Capinera del patron chef Pietro D’Agostino, Spisone a Taormina.

Otto Geleng del Belmond Grand Hotel Timeo guidato dallo chef Roberto Toro,

I Pupi del patron chef Tony Lo Coco di Bagheria

Il Bavaglino del patron chef Giuseppe Costa a Terrasini,

Accursio di Accursio Craparo a Modica

Locanda Don Serafino dei fratelli La Rosa a Ragusa Ibla.

Prezzi e menù dei nuovi ristoranti stellati in Sicilia

Mec Restaurant – Palermo

Si può scegliere tra il menù “Contaminzioni” da 120 euro, oppure il menù “Frontiere Vegetali” da 100. euro. Dessert inclusi e bevande escluse. Si legge: “Per i gruppi di numero pari o superiore a 6 commensali è richiesta la scelta del menu degustazione”.

Un menù alla carta, dai 30 ai 50 euro. Per passare a un menù degustazione dai 145 ai 230 euro.

Limu – Bagheria, spesa media di 85 euro a persona, bevande escluse

Il menù “À la cartè” prevede:

“Per iniziare”, dai 22 ai 24 euro 23

“Proseguendo” dai 24 ai 26 euro 25

“Il piatto principale” dai 26 ai 28 euro 27

“Tentazioni tutto al prezzo” di 10 euro 10

I Tenerumi – Vulcano

Il Ristorante “I Tenerumi” propone una vera e propria esperienza che prevede 13 portate realizzate a mano libera dallo Chef , secondo disponibilità della materia prima coltivata per la maggior parte nel loro orto, e originali abbinamenti di drink realizzati dal nostro barman. Richiesta prenotazione con acconto di 130 euro.