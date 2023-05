“Al ristorante bambini seduti per tutto il pasto”: regola Michelin fa infuriare genitori

Capricci, corse sfrenate tra i tavoli e sguardi infastiditi di personale di sala e avventori: la regola del famoso libro rosso divide

“Clienti e lavoratori non devono sopportare i figli degli altri. Se non ti piace il divieto di correre e schiamazzare nel locale, portali a fare un picnic”. Basta questo tweet di un cliente a spiegare che, nonostante la polemica innescata da una moltitudine di genitori, sono altrettante i clienti dei locali da ristorazione che sposano la recente regola imposta dalla Guida Michelin: “I bambini al di sotto dei 12 anni devono obbligatoriamente restare seduti al tavolo per tutta la durata del pasto.

Una regola rigida

Si tratta di una regola rigida, sulla quale un rinomato ristorante segnalato sulla Guida Michelin non transige. Impossibile, soprattutto in tempo di social, che la stessa non avrebbe creato malumori e rimostranze. Su tutte, le lamentele di un padre, pronto a esprimere tutta la sua profonda indignazione dopo provato a prenotare per sé e la sua famiglia con due figli. SI tratta d’altronde del classico argomento ideale per suscitare dibattiti sui social. Chi infatti, da genitore di figli piccoli, desideroso di trascorrere una serena serata al ristorante, non ha dovuto fare i conti con capricci, corse sfrenate tra i tavoli e sguardi infastiditi di personale di sala e avventori?

Le motivazioni del ristorante

Riguardo il ristorante in questione, secondo El Español , lo stesso si è difeso dalle accuse, assicurando che queste specifiche compaiano sul suo sito web per il bene dei clienti, dal momento che il locale è completamente circondato da vetrate e hanno già avuto un incidente in passato. Ma non solo, assicura anche che ci sono stati anche casi di bambini che si sono persi entrando in una vicina zona di montagna.