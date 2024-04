Dal 24 aprile torna il volo Palermo-Malta, ma non solo: ecco le rotte HelloFly in Sicilia

La compagnia annuncia collegamenti aggiuntivi durante l'estate: ecco le destinazioni.

A partire dal 24 aprile 2024 HelloFly sarà attiva la nuova rotta Palermo-Malta. Questo servizio diretto offrirà ai viaggiatori la possibilità di godere delle bellezze di Malta con voli settimanali e, durante la stagione estiva, anche nei giorni feriali.

L’aereo utilizzato per questa rotta sarà il De Havilland Dash 8 400, noto per la sua efficienza e sostenibilità ambientale e con una capacità di 78 passeggeri.

HelloFly presenta la rotta Palermo-Malta

HelloFly – in collaborazione con Luxwing – offre una serie di collegamenti aggiuntivi durante l’estate, aumentando le opzioni di viaggio verso Malta.

Le destinazioni

HelloFly offre una varietà di destinazioni estive per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Ecco un elenco delle rotte disponibili:

Palermo – Malta: dal 24 aprile 2024. Dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana, giovedì e domenica, con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto.

dal 24 aprile 2024. Dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana, giovedì e domenica, con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto. Perugia – Lampedusa : dal 28 giugno 2024 sarà presente un volo settimanale ogni venerdì che collegherà il capoluogo umbro con l’isola di Lampedusa. Fino al 4 ottobre 2024.

: dal 28 giugno 2024 sarà presente un volo settimanale ogni venerdì che collegherà il capoluogo umbro con l’isola di Lampedusa. Fino al 4 ottobre 2024. Verona – Lampedusa: dal 28 giugno 2024 collegamenti settimanali tra Verona e l’isola di Lampedusa.

Inoltre, HelloFly propone un pacchetto esclusivo in partnership con Fortina Barcelo, un lussuoso hotel a 5 stelle situato di fronte al mare. Il pacchetto include volo, trasferimenti aeroportuali e soggiorno in hotel, un soggiorno che va da giovedì a domenica https://www.hellofly.it/offerte .

Info e tariffe

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle tariffe e sulle offerte disponibili, si invita a visitare il sito web di HelloFly all’indirizzo https://www.hellofly.it/destinazioni .

La filosofia di HelloFly risiede nel nostro payoff. “Siamo una compagnia aerea dinamica, alla portata di tutti: il tuo punto di riferimento per collegamenti rapidi e diretti da e per l’Italia. I nostri charter ci permettono di ridisegnare il concetto di esperienza di volo portandola ad una dimensione familiare, su misura, dedicata alle persone e alle imprese. Affidabilità, comfort e versatilità sono i nostri punti di forza. Ogni giorno ci impegniamo per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza di volo, in totale sicurezza, comfort e senza perdite di tempo. Questo ci permette di essere un punto di riferimento per tante aziende che da molti anni scelgono di volare con HelloFly”.