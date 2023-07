Il ritorno della Ztl per l’estate di Serradifalco

Istituita fino al prossimo 1 settembre per consentire ai cittadini di fruire delle strade principali della città senza la presenza delle automobili. Appello del sindaco Burgio: rispettiamo l'ambiente

SERRADIFALCO (CL) – Il caldo e l’arrivo dell’estate rappresentano da sempre un fattore molto importante per il ritorno alla vita in comunità e per l’organizzazione di attività ricreative da parte delle Amministrazioni comunali destinate ai propri cittadini nelle piazze e nei luoghi di ritrovo. In molti, infatti, nelle calde serate estive decidono di riversarsi nelle strade e nelle piazze per godersi un po’ di fresco e gli spettacoli organizzati dai Municipi. Lo sanno bene anche gli amministratori del Comune di Serradifalco, ove proprio per restituire le principali strade ai residenti, l’Esecutivo ha deciso di adottare, come ogni anno da quando è in carica, la Zona a traffico limitato (Ztl) con controllo tramite videosorveglianza.

La Ztl è entrata in vigore questo mese e, così come disposto dal Comune, resterà operativa fino al prossimo 1 settembre su due vie principali del paese: via Cavalieri di Vittorio Veneto e via onorevole Volpe. In quest’ultima la Ztl varrà tutti i giorni eccetto il martedì.

Con la metodologia della videoripresa degli autoveicoli e dei mezzi in generale, all’interno della Ztl vengono garantite le sanzioni previste dal Codice della strada, che potranno essere notificate ai trasgressori anche a mezzo raccomandata, con certezza di sanzione per tutti coloro che non rispetteranno l’ordinanza sindacale, a garanzia dei pedoni, delle famiglie ma soprattutto dei bambini di Serradifalco.

Il sindaco Leonardo Burgio ha voluto augurare una buona estate a tutti i suoi concittadini, all’interno di vacanze all’insegna del relax e della spensieratezza, ma sempre con grande attenzione per la cura del territorio. “Vi prego – ha detto Burgio rivolgendosi alla comunità – di utilizzare i numerosi cestini per la raccolta differenziata presenti sulla via Cavalieri Vittorio Veneto, oltre dieci in poco più di 150 metri, e di rispettare, risistemandoli dopo l’utilizzo, gli arredamenti urbani di piazza San Leonardo”.

“Vi chiedo inoltre – ha concluso Burgio – di attuare un passaparola sulla questione Ztl in modo tale che anche i più disattenti possano essere informati della normativa ed evitino così di prendere una multa o ancora peggio essere pericolosi per i cittadini che vogliono godersi le nostre strade nelle splendide serate estive di questo 2023”.