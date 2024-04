FOTO e VIDEO | Ritrovate 195 munizioni per armi da sparo a Randazzo: il sequestro

Le munizioni, di vario calibro, sono state ritrovate sigillate in delle bustine di plastica e immerse in riso alimentare, tutte all'interno di un bidone di plastica blu chiuso ermeticamente.

I carabinieri della Compagnia di Randazzo, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e dai colleghi della “Compagnia d’Intervento Operativo – C.I.O.” del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno effettuato mirati e imponenti rastrellamenti in alcuni fondi agricoli nei quali sono state rinvenute oltre 195 munizioni per arma da sparo.

L’attività in questione è l’ultima di una serie di operazioni recentemente effettuate , nel corso delle quali i militari dell’Arma hanno rinvenuto ulteriori armi e munizioni occultate sempre in terreni incustoditi.

Il ritrovamento delle munizioni a Randazzo

In contrada Murazzo Rotto a Randazzo, in questi giorni, i militari hanno ritrovato un ulteriore consistente quantitativo di munizioni. L’Arma di Randazzo ha setacciato, palmo a palmo con l’ausilio di sofisticate attrezzature come il metal detector un terreno demaniale.

Lì hanno rinvenuto, ben occultato sotto alcune pesanti pietre laviche, un bidone in plastica di colore blu ermeticamente chiuso, che conteneva 195 munizioni di vario calibro. Sigillate all’interno di bustine di plastica e immerse in riso alimentare, per proteggerle dall’umidità, le munizioni ritrovate a Randazzo consistono in 38 proiettili cal. 7,65 con ogiva incamiciata, 44 proiettili cal. 7,65 con ogiva in piombo, 1 proiettile cal. 22, 31 proiettili cal. 38 special con ogiva color bronzo e oro, 23 cartucce cal. 12 a pallettoni, 58 cartucce cal. 12 a palla asciutta.

Il sequestro ha consentito di sottrarre munizioni alla criminalità organizzata locale, riducendone, così, la capacità offensiva.