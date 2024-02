Rivoluzione nel calcio: arriva il cartellino blu

Svolta nelle partite di calcio: sempre più vicina, infatti, l'introduzione del cartellino blu. Ecco come funzionerà e quando entrerà in vigore

Il calcio si prepara ad andare in contro ad una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto anticipato dal Telegraph, l’International Football Association Board (Ifab) è pronta ad annunciare a breve l’introduzione del cartellino blu come nuovo strumento a disposizione degli arbitri per comminare una sanzione ai giocatori durante una partita di calcio.

Cartellino blu: cos’è e quando verrà applicato

Una nuova regola che sarebbe stata già approvata dall’Ifab e che prevede l’espulsione a tempo di un giocatore: il cartellino blu sarà mostrato dai direttori di gara per allontanare dal campo per 10 minuti i calciatori che si saranno resi responsabili di falli tattici e proteste eccessive. La casistica sarà limitata a queste sole due situazioni. Non riguarderà la cattiveria o meno di un fallo. Una circostanza importante da chiarire perché in passato si era parlato di un cartellino arancione che poteva essere intermedio tra giallo e rosso. Inoltre, nel protocollo si stabilisce che un giocatore sarà espulso se prenderà due cartellini blu, come quando viene allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni.

Cartellino blu, ecco in che tornei verrà testato

Una nuova regola che sarà testata in alcune competizioni. Tra queste, spiega il Telegraph, potrebbero esserci la FA Cup e la FA Cup femminile. A gennaio il presidente dell’Uefa Ceferin si era detto contrario all’introduzione di un nuovo cartellino: «Non è più calcio», era stato il suo commento.

