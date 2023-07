Nasce la nuova metodologia per conteggiare le emissioni di gas serra nel trasporto Ro-Ro: si guarda al 2030 e al 2050

Dopo sei mesi di studio è stata sviluppata la nuova metodologia per il conteggio delle emissioni di gas serra concernente il trasporto Ro-Ro

Dopo sei mesi di studio è stata sviluppata la nuova metodologia per il conteggio delle emissioni di gas serra concernente il trasporto Ro-Ro, cioè le navi-traghetto che trasportano autoveicoli. Un ottimo risultato che sicuramente influisce e contribuisce in modo positivo all’obiettivo posto dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030 e portarle a zero entro il 2050.

La nuova metodologia

La metodologia è allineata agli standard internazionali esistenti in materia di contabilità delle emissioni di carbonio per il settore logistico, ovvero il Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework e la norma ISO 14083.

Il progetto, sostenuto da Smart Freight Centre, è stato avviato da ECG nel febbraio 2023. I membri di ECG che operano nel settore Ro-Ro hanno contribuito con le loro competenze ed esperienze per armonizzare la contabilizzazione delle emissioni. La metodologia consentirà alle compagnie di navigazione di avere una guida di riferimento che supporterà loro e i produttori di automobili nel loro percorso di decarbonizzazione.

“Prima non esisteva una metodologia standard per gli operatori Ro-Ro e tutti si comportavano in modo diverso. Ora abbiamo raggiunto una tappa fondamentale che consentirà ai nostri membri Ro-Ro di utilizzare un’unica metodologia per il calcolo e la comunicazione delle emissioni”, ha dichiarato Mike Sturgeon, Direttore Esecutivo di ECG.

“Una metodologia unificata e trasparente per la contabilizzazione e la rendicontazione dei gas serra all’interno del settore Ro-Ro dovrebbe innescare un aumento delle segnalazioni e gettare le basi per una collaborazione più strutturata sulle iniziative di riduzione delle emissioni di gas serra”, ha commentato Christoph Wolff, CEO di Smart Freight Centre.

Questo progetto fa parte di uno sforzo più ampio per l’armonizzazione della contabilizzazione delle emissioni nelle catene di fornitura automobilistiche, in linea con la norma ISO 14083. ECG, VDA – l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica e altre case automobilistiche europee stanno lavorando dall’inizio del 2023 per sviluppare una metodologia per le emissioni della logistica automobilistica in entrata e in uscita. I risultati sono attesi per il terzo trimestre del 2023.

Hanno partecipato al progetto: DFDS A/S, Euro Marine Logistics NV, Grimaldi Group S.p.A, Höegh Autoliners AS, Neptune lines, Suardiaz Shipping Lines, Toyofuji Shipping, UECC – United European Car Carriers, Wallenius Wilhelmsen