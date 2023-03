Chi è Rosalia Messina Denaro, sorella di Matteo: nomi, ruoli e condanne nella famiglia

L'arresto dei carabinieri del Ros è l'ultimo colpo alla Dinasty criminale di Castelvetrano: fratelli, sorelle, cognati, nipoti, alcuni sono attualmente in carcere

Altro duro colpo alla famiglia di Matteo Messina Denaro. Con l’arresto di Rosalia, dai parte dei carabinieri del Ros, la Dinasty mafiosa perde un altro pezzo. La storica famiglia di Castelvetrano ha alle spalle anni di indagini, accuse e condanne.

Chi è Rosalia Messina Denaro

Rosalia Messina Denaro, detta Rosetta, è la più grande delle quattro sorelle di Matteo. Sua figlia Lorenza Guttadauro, è l’avvocato che assiste il boss sin dal giorno della sua cattura e che nei giorni scorsi ha lanciato un allarme sulle condizioni di salute dello zio e sulle cure che finora avrebbe ricevuto in carcere. Rosalia è anche la moglie di Filippo Guttadauro, tuttora in carcere, che ha già scontato 14 anni per associazione mafiosa. In carcere anche Francesco Guattadauro, secondo figlio di Rosalia, nipote prediletto dell’ex latitante: sta espiando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa.

Messina Denaro, una famiglia dalla “fede” mafiosa

L’arresto di Rosalia Messina Denaro è l’ennesimo colpo alla famiglia mafiosa, una Dinasty criminale sulle orme di don Ciccio, boss del mandamento. Don Ciccio morì da latitante, il suo corpo fu rinvenuto per strada dopo una telefonata anonima, il 30 novembre del 1998. Il suo erede? Il figlio Matteo, uno dei due figli maschi, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza. Ma don Ciccio aveva anche quattro figlie, le sorelle di Matteo. Una famiglia numerosa, una famiglia che negli anni è stata oggetto di tante condanne. Salvatore, il primogenito, è stato di recente scarcerato per fine pena. In cella anche la sorella Patrizia, condannata a 16 anni per associazione mafiosa, e il marito Vincenzo Panicola. Ma non è tutto. Le altre due sorelle di Matteo sono Giovanna e Bice. Il marito di Giovanna, Rosario Allegra, è morto in cella; il marito di Bice, Gaspare Como, è detenuto al 41 bis.