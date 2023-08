Rosolini, controlli Nas in casa di riposo: sindaco sospende attività

I carabinieri hanno segnalato una struttura per anziani per aver superato arbitrariamente la capacità ricettiva massima

Dopo la chiusura delle case di riposo abusive di Siracusa, Avola, Carlentini e Melilli, proseguono da parte dei carabinieri le ispezioni alle strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e fragili, quali case di riposo, case famiglia e residenze socio assistenziali.

I controlli dei Nas

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i carabinieri del NAS di Ragusa hanno segnalato alle Autorità una casa di riposo dell’abitato di Rosolini, per aver superato arbitrariamente la capacità ricettiva massima. Per tale motivo ed in considerazione della recidiva, il sindaco ha ordinato la sospensione dell’attività. Al titolare della struttura sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per 1.032 euro.