Rosolini, uomo non rispetta misura cautelare e finisce ai domiciliari

Un uomo non rispetta le prescrizioni e viene arrestato. I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno fermato un 36enne per reiterate violazioni della misura cautelare. Nelle scorse giornate il soggetto era stato tratto in arresto per detenzione di sostante stupefacenti e il Tribunale di Siracusa gli aveva imposto la presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne. L’individuo, però, ha ripetutamente violato l’obbligo di presentazione ed è stato colpito dall’ammonimento del Giudice. Il soggetto, nonostante gli avvertimenti, ha continuato imperterrito a trasgredire alle prescrizioni. L’atteggiamento è stato così segnalato all’Autorità Giudiziaria dai militari. È arrivata dunque l’emissione di un provvedimento di aggravamento. Il 36enne, a seguito delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.