“Rosso: la bottega dei bottoni”, Guardastelle torna all’Ambasciatori insieme ad Ail Catania e agli scout di Picanello

In occasione dei 25 anni di Ail Catania e a sostegno delle attività educative del gruppo scout Agesci Catania 9, l’associazione acese andrà in scena il 24 giugno al teatro etneo

Il teatro targato Guardastelle a sostegno della ricerca e del sociale. In occasione del 25esimo anniversario di Ail Catania e a sostegno del gruppo Scout Agesci Catania 9, lo spettacolo “Rosso: la bottega dei bottoni” tornerà con tutta la sua magia al teatro Ambasciatori di Catania il 24 giugno alle 20:30. Un’occasione da non perdere oltre per la bravura dei giovanissimi attori Guardastelle anche per sostenere con un piccolo gesto tre associazioni che con cura e dedizione si occupano del prossimo. Il ricavato dello spettacolo andrà infatti a sostenere il teatro Guardastelle, la ricerca di Ail Catania e le attività educative degli scout di picanello.

Anche in Svizzera

Ad andare in scena lo spettacolo che ha già regalato tantissime emozioni sia ai grandi che ai piccini non solo in Sicilia e in Italia ma anche in Svizzera. “Rosso: la bottega dei bottoni” parla delle vicende della bottega dei bottoni, un luogo in cui esiste un bottone diverso per ogni esigenza, per ogni persona. Una favola magica che racconta la bellezza della diversità, l’amore per il prossimo e i legami che si possono cucire tra gli esseri umani. “Metteremo ancora una volta in scena la bellezza della diversità e dell’accoglienza”, ha dichiarato Paolo Filippini, presidente dell’associazione Guardastelle. “Piccoli e grandi bottoni – ha continuato – sono il nostro escamotage per raccontare storie di accoglienza delle diversità. Storie che per nostra natura non finiremo mai di raccontare. Storie semplici di condivisione, di vita quotidiana. Tutti questi bottoni sono legati da un simbolico filo rosso che è il colore dell’amore. L’amore che ci lega: ci tiene uniti come i bottoni tengono uniti i lembi di una giacca o di una camicia. Se sono diversi non perdono la loro funzione ma restituiscono bellezza e stupore a chi li guarda”.

Dove acquistare i biglietti

Infatti, il senso profondo della commedia è quello di promulgare una nuova dottrina esistenziale, nella quale il concetto di diversità lascia il passo a quello di unicità, che scuote lo spettatore inducendolo ad una riflessione intima, in un’atmosfera gioiosa e goliardica. I biglietti dello spettacolo sono acquistabili al link www.guardastelle.org/event-details/rosso-la-bottega-dei-bottoni-1 o presso la sede degli scout Agesci Catania 9 in piazza Madonna della Salute, 8.