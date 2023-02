Palermo, apre lo sportello di assistenza per la rottamazione delle cartelle esattoriali

Confesercenti Palermo apre “Sportello di assistenza per la rottamazione dei debiti con l’erario”. Come prenotare, tutte le informazioni utili sul servizio

Hai deciso di aderire alla rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali 2023 ma non sai come presentare la domanda? A rispondere alle esigenze degli utenti in Sicilia è Confesercenti Palermo che amplia i propri servizi a sostegno delle imprese del territorio con l’apertura dello “Sportello assistenza per la rottamazione” presso la propria sede di Palermo, in Piazza Castelnuovo 26.

Le novità della rottamazione agevolata, ecco cosa sapere

“Con la Legge di Bilancio 2023 – dice il direttore di Confesercenti Palermo, Salvo Basile – è stata introdotta una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Una misura che rappresenta una grande opportunità per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione con l’erario.

La disposizione, infatti, prevede la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il c.d. aggio”.

Come prenotare

Lo sportello che si avvale di professionisti qualificati riceve su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18 (info e prenotazioni ai numeri 091588257 / 0916115048).

Ciascuna impresa dovrà recarsi all’appuntamento munito del documento di identità, del codice fiscale di una mail di riferimento e numero di cellulare.