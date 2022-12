Ruba in un negozio di parrucchieri poi si lancia da 5 metri: arrestato e trasportato in ospedale

Sul retro del salone i carabinieri hanno sorpreso in flagranza il ladro mentre stava scavalcando il muro perimetrale dello stabile, alto circa 5 metri

Ruba all’interno di un negozio di parrucchiere la notte di Natale ma Carabinieri e Polizia di Stato lo arrestano in flagranza mentre scappa con la refurtiva. E’ accaduto a Vittoria, nel ragusano, dove hanno arrestato un trentenne. In particolare, nella notte di natale, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, sono intervenuti a seguito richiesta di intervento pervenuta al Nue 112 da parte del proprietario di un salone di parrucchiere che segnalava un furto in atto all’interno del suo negozio. Immediatamente i militari e ed agenti di P.S. sono arrivati sul luogo cinturando l’edificio segnalato e, sul retro del salone, hanno sorpreso in flagranza il ladro mentre stava scavalcando il muro perimetrale dello stabile, alto circa 5 metri, con la refurtiva ancora addosso. Il malfattore, dopo essersi accorto dell’intervento delle Forze dell’Ordine, al fine di darsi ad una disperata fuga, si è lanciato dal muro che stava scavalcando, incurante dell’importante altezza, andando così ad impattare al suolo causandosi delle lesioni agli arti.

Il ladro è stato bloccato ed identificato in Z.H, 30 anni, nonché sottoposto ai controlli di polizia dove è stata rinvenuta la refurtiva e le somme di denaro trafugate poco prima dal salone. Per le lesioni che egli stesso si è provocato durante caduta dal muro è stato interessato personale sanitario che ricoverava il ladro presso l’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le opportune cure mediche.