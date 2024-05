VIDEO | Rubano un’auto in 3 minuti con una…corda: ladri in azione nella notte

I malviventi hanno circondato un’auto parcheggiata, attaccato una corda sotto il veicolo e l’hanno trainato via

Nelle ultime ore è diventato virale sul web un video che immortala tre malviventi rubare un’auto in soli tre minuti. L’episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 22, nel centro di Gravina in Puglia. I malviventi hanno circondato un’auto parcheggiata, attaccato una corda sotto il veicolo e l’hanno trainato via con il loro mezzo, come se fosse un’auto in panne da recuperare.

A riprendere tutto le videocamere di sorveglianza

L’intero episodio, durato poco più di tre minuti, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza di un palazzo vicino. Le immagini mostrano chiaramente come i ladri abbiano utilizzato un metodo non convenzionale per portare via l’auto, dimostrando che oltre alla tradizionale tecnica della “spinta”, esistono anche altre strategie per il furto di veicoli.

Inquirenti al lavoro per identificare i ladri

La scena, che si è svolta rapidamente e con grande precisione, ha lasciato i residenti della zona sconcertati e preoccupati. Le autorità locali stanno analizzando i filmati delle telecamere per identificare i responsabili e prevenire ulteriori incidenti simili.

