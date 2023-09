Rubano triciclo a bambino disabile, il padre: “Per lui è importante”

L'appello ai ladri dopo il furto di Palermo: "Per te forse è un semplice triciclo, per mio figlio è uno strumento per la riabilitazione"

Rubano il triciclo di un bambino disabile, indispensabile per la riabilitazione: è accaduto a Palermo e a denunciare il fatto, anche attraverso i social è il padre del piccolo.

L’uomo, attraverso la testata Palermo Today, ha rivolto un appello ai ladri, chiedendo la restituzione di un oggetto che – se agli occhi di un malvivente può apparire come un banale “giocattolo” da rivendere – per il bambino è uno strumento di riabilitazione, di svago, un pezzetto bello del suo piccolo mondo.

Rubano triciclo a bambino disabile, sdegno a Palermo

“Per te forse è un semplice triciclo, per mio figlio è uno strumento per la riabilitazione“, si legge nel post su Facebook di Sebastiano Garruzzo. Secondo quanto narrato da Palermo Today, ignoti avrebbero rubato il triciclo in una casa di villeggiatura nella zona di Punta Raisi. Il piccolo, naturalmente, è rimasto molto male per la scomparsa di uno dei suoi giochi e strumenti preferiti.

Per questo il padre chiede ai responsabili di quanto accaduto di restituire la refurtiva, se non per senso civico e pentimento, almeno per ridonare il sorriso a un bambino e alla sua famiglia.

Fonte foto: Facebook – Sebastiano Garruzzo