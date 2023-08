Rumori molesti a Ferragosto, lite tra vicini a sprangate e morsi

Alcuni cittadini hanno chiamato il 112 per segnalare un’accesa lite in atto tra due vicini di un condominio

Sarebbero i rumori molesti il casus belli che la sera della vigilia di Ferragosto ha scatenato una lite violenta tra vicini, con uno che ha preso a sprangate l’altro e l’altro che si è difeso morsicando alle guance e alle braccia la controparte. È successo nella serata del 14 agosto a Castelnovo di Sotto.

L’intervento dei carabinieri

Alcuni cittadini avevano chiamato il 112 per segnalare un’accesa lite in atto tra due vicini di un condominio di quel comune. I militari, giunti sul posto hanno identificato i due litiganti in un uomo di 67 anni, abitante al secondo piano dello stabile, e in un uomo di 58 anni, abitante al piano primo. Sentiti i testimoni presenti sul posto, i carabinieri, hanno appurato che la lite era scaturita a causa di continui rumori molesti da parte di uno dei due condomini. L’altro, dopo aver chiesto invano al vicino di smettere, è sceso al piano inferiore con una spranga e ha colpito alla testa il 58enne, che si è difeso prendendo a morsi la guancia e il braccio del 67enne.

I feriti al pronto soccorso

I due uomini sono finiti uno al pronto soccorso di Reggio Emilia e l’altro al pronto soccorso di Guastalla per le cure del caso. L’intera vicenda è ora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto competenti per territorio e dei colleghi della stazione di Cadelbosco Sopra che hanno curato il primo intervento al fine della corretta ricostruzione della vicenda. L’ipotesi di reato cui i due vicini potrebbero rispondere è quella di lesioni personali.