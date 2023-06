Ruota panoramica a Mondello: il comune concede l’autorizzazione

Sarà installata accanto al Charleston

Novità in vista a Mondello, dove l’estate 2023 si arricchirà di un’attrazione molto attesa da residenti e turisti. Il Comune di Palermo concede l’autorizzazione, fino al 30 settembre 2023, per l’istallazione della ruota panoramica. Alta 32 metri, occuperà circa 310 metri quadrati in viale Regina Elena, la strada pedonale che costeggia la spiaggia di Mondello. E si prevedono già lunghe file per ammirare quello che promette di essere un panorama mozzafiato.

Il guadagno del comune

“Palermo avrà la sua ruota panoramica accanto al Charleston” (sarà accessibile da via Anadiomene), questo l’annuncio su Facebook di un soddisfatto Giuseppe Fiore, presidente della Settima Circoscrizione. Decisivo il via libera dell’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti. Per occupare il suolo pubblico, la società gestrice ha versato al Comune 10.811 euro di Cup, il Canone Unico Patrimoniale.