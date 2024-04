“Ruralia”, domani apre i battenti il mercato agricolo di Carcaci

Sarà inaugurato a Carcaci, nell’ambito del nuovo progetto di riqualificazione della piazza della frazione di Centuripe, restaurata grazie al bando Gal Etna. Il sindaco Salvatore La Spina: “Un sogno che si avvera”

CENTURIPE – Sarà inaugurato il primo maggio alla presenza del sindaco, delle autorità e della cittadinanza Ruralia, il mercato agricolo di Carcaci.

Il mercato, fortemente voluto dal sindaco Salvatore La Spina, è l’ultimo progetto di un lungo lavoro iniziato con il recupero della piazzetta di Carcaci. La piazza, abbandonata da diversi anni, è stata restaurata grazie alla vincita di un bando a regia Gal Etna che ha interessato la pavimentazione e il ripristino dell’antico abbeveratoio.

Completato il restauro, con fondi comunali la piazza è stata arredata con delle fioriere e allestita con casette di legno che ospitano le aziende agricole del territorio, che ogni prima domenica, hanno la possibilità di vendere i loro prodotti.

Il sindaco La Spina: “Il mercato agricolo di Carcaci un sogno che si avvera”

Soddisfazione da parte del sindaco Salvatore La Spina per l’obiettivo raggiunto: “La creazione del mercato agricolo di Carcaci è un sogno che si avvera. All’inizio del mio mandato mi sono ripromesso di recuperare e valorizzare uno spazio come questo, un luogo magico, ricco di storia e di bellezza. Ero consapevole che solo il recupero sarebbe stato insufficiente, la piazza doveva essere vissuta e soprattutto restituita ai cittadini di Carcaci, per la maggior parte dediti all’agricoltura e alla pastorizia, da oggi, finalmente, la piazza sarà il loro luogo, un posto dove poter prendere un caffè e al tempo stesso dove poter vendere i loro prodotti. Ringrazio i tecnici – ha continuato il sindaco – che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno: Andrea Catania, Tonia Ladani, Giuseppe ed Enio Scravaglieri, Francesco La Spina e l’impresa Bertolone Costruzioni. Ringrazio inoltre il Gal Etna per l’opportunità di partecipare e vincere il bando, la Giunta comunale che ha permesso di destinare i fondi i per la creazione del mercato e gli abitanti di Carcaci che hanno creduto in questo progetto”.

Il mercato di Carcaci verrà inauguato domani 1° maggio

La cerimonia di inaugurazione del primo maggio sarà una grande festa che durerà tutta la giornata e che avrà inizio alle 9 con l’apertura del mercato e con il taglio del nastro alle 9.30.

Il programma proseguirà alle 10.30 con la degustazione della ricotta calda, preparata dagli allevatori di Carcaci, servita dagli allievi dell’istituto Alberghiero don Pino Puglisi di Centuripe e illustrata da Olaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) e alle 11.30 con la presentazione del progetto “Centuripe e il suo borgo nascosto: Carcaci”, creato dagli alunni dell’istituto comprensivo Fermi-Leopardi di Centuripe che faranno anche delle visite guidate nel Borgo.

Dopo l’apertura dell’area food, nel pomeriggio sono previsti degli assaggi di dolci realizzati dall’Associazione cuochi e pasticceri ennesi e dagli allievi dell’Alberghiero Don Pino Puglisi con la ricotta prodotta durante la mattina e una lunga kermesse musicale che si protrarrà fino a sera.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo di Martino Interiors e al Kento Resort che a breve riaprirà i battenti. Dopo il primo maggio il mercato agricolo di Carcaci sarà aperto tutte le prime domeniche del mese.