Russell Crowe è in Sicilia, il “gladiatore” pubblica una foto di Strombolicchio

L'attore Russell Crowe fa tappa in Sicilia. L'attore affascinato dalle bellezze del Paese: "L'Italia è un dono degli dei".

L’attore neozelandese Russel Crowe prosegue il suo tour in lungo e in largo per l’Italia, contemplando le bellezze naturali e artistiche del Bel Paese.

Uno degli ultimi commenti del “Gladiatore” è stato postato ieri sul suo profilo Twitter, attraverso un post realizzata con una foto che ritrae l’isolotto di Strombolicchio, nell’arcipelago delle Eolie.

La dedica di Russell Crowe

“Italia è un dono degli dei. Da amare, da rispettare, da onorare”, è stata la didascalia che fa da accompagnamento dal tweet. Centinaia i commenti e le condivisioni da parte degli utenti di Twitter – tra cui molti italiani – che stanno apprezzando le “dichiarazioni di amore” dell’attore per l’Italia.

Un anno fa, di questi tempi, Russell Crowe aveva fatto visita alla città di Catania, con il suo yatch che era rimasto ormeggiato per qualche ora a Porto Rossi, nella zona turistica di Ognina. Nell’occasione, l’attore si era concesso alcuni scatti per i fan che lo avevano riconosciuto.

Fonte foto: Twitter – Russell Crowe