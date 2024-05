Caso Saguto, di nuovo a giudizio: processo per falso

La donna - radiata in corso di indagini - è stata già condannata a Caltanissetta con sentenza definitiva a 7 anni e 10 mesi per corruzione.

Dovrà affrontare un altro processo Silvana Saguto, ex magistrato presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo. La donna – radiata in corso di indagini – è stata già condannata a Caltanissetta con sentenza definitiva a 7 anni e 10 mesi per corruzione. Il 5 giugno inizierà il dibattimento che la vede accusata di falso in atto pubblico. Il giudizio è stato disposto dal gup nisseno. Il legale degli imprenditori Vincenzo e Carmelo Virga, Luca Inzerillo, sostiene che il provvedimento di sequestro non è stato adottato in forma collegiale ma deciso solo dalla Saguto ma poi è risultato formalmente disposto dal tribunale. La Dia definì il sequestro uno dei maggiori mai fatti (valutato in un miliardo e 600 milioni di euro).

Sono stati restituiti gran parte dei beni ai Virga e ai loro familiari.