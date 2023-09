Salari, Sbarra: “Ridurre iva e accise su beni di prima necessità”

“Il confronto con il Governo chiesto con determinazione dalla Cisl deve dar vita a una Cabina di regia per una strategia anti-inflazione. Dobbiamo arginare e sanzionare la speculazione scandalosa che c’è nel carrello della spesa, nel costo dei carburanti e in tanti altri beni essenziali e di largo consumo”. E’ quanto sottolinea oggi il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in una intervista a QN.

Le parole del segretario generale della Cisl

“L’obiettivo resta un nuovo patto di politica dei redditi per calmierare prezzi e tariffe, tutelare con la leva fiscale salari e pensioni, rinnovare subito i contratti pubblici e privati scaduti”. Per il leader della Cisl “le misure una tantum non bastano. Abbiamo bisogno di provvedimenti che riducano Iva e accise su beni di prima necessità, come è stato fatto dal governo Draghi. Risposte che devono trovare solida sponda anche nella legge di Bilancio, dove va rafforzato e reso permanente il taglio del cuneo contributivo, insieme alla defiscalizzazione delle tredicesime, anche pensionistiche, con una logica progressiva e a scaglioni. Politica dei redditi significa anche restituzione del fiscal drag, azzeramento del prelievo sui frutti della contrattazione di secondo livello. E poi rilanciare la sanità pubblica, la scuola, le infrastrutture, insieme con una previdenza più flessibile, socialmente sostenibile e inclusiva”.