Salumi Caputo, da piccola macelleria di paese ad eccellenza siciliana nel solco della tradizione

Una storia lunga settant’anni, che lega tre generazioni accomunate dalla passione per i prodotti genuni e dalla capacità di innovarsi costantemente

La tradizione paesana tipica della zona dei Nebrodi, nello specifico dell’antico borgo di Sant’Angelo di Brolo, vede protagonista fin dai tempi della dominazione Normanna una speciale lavorazione della carne di maiale. Questo luogo unico al mondo, sito in una lussureggiante vallata, caratterizzato da una temperatura e un grado di umidità costante tutto l’anno, assicura condizioni ideali per la stagionatura al naturale dei salumi. È qui che nel 1950 Gaetano Rifici apre una piccola macelleria per far conoscere la sua specialità: un salame dal gusto accattivante, prodotto con i più pregiati tagli del suino lavorati secondo l’antica tecnica norcina a punta di coltello e conciati a mano con sale marino e pepe nero.

Ha inizio così una storia di famiglia lunga oltre 70 anni

Una passione per la scelta di materie prime d’eccellenza e la condivisione di antichi saperi tramandati di generazione in generazione. Un patrimonio custodito oggi dalla terza generazione, rappresentata dagli imprenditori visionari Michela e Gaetano Caputo, che con lungimiranza conducono l’azienda incontro a un futuro luminoso.

Un tempo l’obiettivo di Nonno Tanu era far conoscere a tutta l’isola il gusto genuino di un salame tenero e compatto al taglio, profumato e leggermente speziato all’assaggio. Oggi questa eccellenza viene apprezzata in tutto il mondo e Salumi Caputo rappresenta la prima azienda produttrice di salame Sant’Angelo a marchio Igp. La produzione Caputo offre una vasta proposta di bontà della salumeria italiana: dalle specialità peculiari del territorio siciliano nasce la linea “I Tipici”, salumi siciliani d’eccellenza prodotti con carni di prima scelta 100% italiane seguendo le antiche ricette della tradizione paesana; per celebrare la razza autoctona siciliana, nasce la linea “Suino Nero dei Nebrodi” che presenta una selezione di eccellenze locali dal gusto inimitabile. La linea “Vecchiu Artigianu ri Nebrodi” infine intende rendere omaggio ai prodotti dell’antica tradizione salumiera siciliana e italiana realizzati con metodo artigianale e lenta cottura a partire da carni 100% italiane di suino, asino, bufalo e tacchino di altissima qualità.

Salumi Caputo è tradizione, innovazione e genuinità

Un’azienda che fa memoria del passato e delle tradizioni di un tempo, donando al presente un insieme di pratiche, valori e metodi per costruire un futuro che capace di coniugare antico e moderno. Dalla piccola macelleria di paese di Nonno Tanu, Salumi Caputo si presenta a noi oggi come una realtà d’eccellenza dotata di uno stabilimento di 3.000 mq e un’attività produttiva di 500.00 kg annui.

Una storia italiana di tre generazioni che perseguono il medesimo obiettivo con impegno, professionalità e passione in Sicilia dal 1950.