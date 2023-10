La salute dei cittadini di Pietraperzia in primo piano

Grande soddisfazione per i risultati della I Giornata mondiale del cuore aperta a tutti e per il finanziamento da 700 mila euro concesso dall’Asp per i lavori di adeguamento all’interno della Rsa

PIETRAPERZIA (EN) – Il concetto di comunità è sicuramente molto complesso e racchiude al proprio interno molti elementi differenti tra loro. Uno di questi è sicuramente il concetto di cura di sé e degli altri. Per questa ragione molte comunità e Amministrazioni comunali sono impegnate nell’organizzazione di giornate in cui al centro di tutto vi è la salute e in cui i cittadini, anche quelli con meno possibilità economiche, possono controllarsi e prendersi cura di se stessi. È questo il caso di Pietraperzia, dove negli scorsi giorni si è svolta la I Edizione della Giornata mondiale del cuore aperta a tutti.

Gli organizzatori della Giornata, oltre ovviamente all’Amministrazione comunale, sono stati i due medici: la dottoressa Angelica Peritore (endocrinologa) e il dottor Salvatore Bonura (cardiologo), che hanno dato la possibilità ai cittadini di usufruire di vari servizi in modo completamente gratuito. I servizi proposti alla cittadinanza sono stati: elettrocardiogramma a dodici derivazioni, misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno, misurazione dell’indice di massa corporea (Bmi) con peso e altezza e infine misurazione della glicemia.

Considerato il grande afflusso di gente e non essendo riusciti, per limiti di tempo, a visitare tutti i cittadini presenti e che avevano prenotato, i due medici hanno deciso di riproporre il servizio per completare gli screening di chi, pur aderendo all’iniziativa, non è riuscito ad accedere alla prestazione, dividendo il tutto in due giornate diverse così da poter smaltire l’utenza in modo rapido e strategico.

In ambito sanitario, inoltre, sono arrivate ulteriori buone notizie per Pietraperzia. Come infatti comunicato dal sindaco Salvuccio Messina, il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Enna, Francesco Iudica ha trasmesso agli uffici comunali il Ddc n 914 del 18/09/2023 relativo al finanziamento per i Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio della Rsa di Pietraperzia per un importo di 700.000 euro.

“Siamo molto orgogliosi – ha dichiarato Messina – per il lavoro svolto nella Giornata mondiale del cuore e per il finanziamento che a breve riceveremo a favore della nostra Rsa. Tutto ciò ci mette sulla strada giusta e questi investimenti sono fondamentali per lo sviluppo di una società sana e che sa prendersi cura di sé”.