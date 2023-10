Salute, un test svela “l’età del sorriso”

L’iniziativa dell’Associazione nazionale dentisti per il mese della prevenzione dentale. Il presidente Ghirlanda: “Il nostro obiettivo è promuovere la cultura dell’oral care”

Ottobre è il mese della Prevenzione dentale, l’unico progetto di prevenzione odontoiatrica attivo su tutto il territorio nazionale fin dal 1980, promosso da Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) in collaborazione con Mentadent, con al centro il tema “Una prevenzione per ogni età”. Durante tutto il mese ci sarà a disposizione della popolazione italiana il test di autovalutazione della salute orale “Quanti anni ha il tuo sorriso?”, che ha lo scopo di informare ed educare sull’importanza di mantenere una corretta routine di igiene orale e di promuovere una relazione costante con il dentista di fiducia.

Secondo una recente ricerca condotta da Ipsos per Mentadent, sette italiani su dieci si dichiarano soddisfatti del proprio stato di salute orale con importanti differenze a seconda delle fasce di età. Per la Generazione Z e per i più giovani tra i millenials, la routine di igiene orale è associata in primis al bisogno di riconoscimento sociale, nella fascia di età 35-54 anni la preoccupazione è tutta per i figli mentre tra gli over 55 torna a crescere l’attenzione per la cura della persona e dell’igiene orale in particolare.

Tuttavia, in un Paese in cui proprio l’attenzione per la cura della persona è ben consolidata, la consapevolezza che i nostri denti non sono affatto immuni al passare del tempo è più bassa di quanto ci si potrebbe aspettare: appena due italiani su dieci (21%) considerano l’igiene orale un’abitudine importante per mantenersi giovani. Tra i giovanissimi il sorriso resta il primo biglietto da visita, e, in aggiunta alla consueta routine, il 12% si lava i denti con cura dopo aver mangiato cibi che causano alito cattivo, il 9% dopo aver fumato, l’8% prima di incontrare il partner e il 7% dopo aver fatto sport. Emerge dalla ricerca anche una certa “ansia da prestazione”, con l’8% dei giovanissimi che cerca di mantenere le buone abitudini anche per non “deludere” il dentista durante le visite di controllo.

Diversa la percezione degli italiani dai 35 ai 54 anni, immersi nel ruolo di genitori. Consapevoli, in molti casi, di non aver ricevuto da piccoli un’educazione adeguata in fatto di igiene orale, la loro preoccupazione maggiore è trasmettere le buone abitudini della prevenzione ai propri figli.

Solo tra gli over 55 l’attenzione per la cura personale torna a crescere, insieme all’esigenza di rallentare gli effetti del passare del tempo. Preoccupazione che determina, almeno in parte, un cambio di approccio nell’igiene orale: aumenta infatti il numero di volte in cui ci si lava i denti durante il giorno e il numero di prodotti utilizzati. A fare da comune denominatore tra le diverse generazioni è la fiducia nei confronti del dentista che resta il punto di riferimento indiscusso.

“L’obiettivo del mese della Prevenzione è molto chiaro: sostenere la salute orale della popolazione italiana e motivare tutti alla cultura dell’oral care domiciliare con attenzione a una relazione costante con il proprio odontoiatra – ha dichiarato Carlo Ghirlanda, presidente nazionale Andi -. La diffusione del nostro messaggio passa tramite l’informazione che, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo trasferito sia attraverso i canali tradizionali sia, e in modo ancora più coinvolgente, con la comunicazione social che ha permesso di aumentare enormemente la popolazione raggiunta. Questo impegno è una sfida che richiede anno dopo anno nuove idee e iniziative in grado di coinvolgere il paziente e di responsabilizzarlo in prima persona: in questo contesto rientra il Test autovalutativo della salute orale generale, ideato da Andi su basi scientifiche, che rappresenta un nuovo strumento che chiunque potrà utilizzare e ripetere nel tempo. Attraverso queste modalità e grazie all’impegno degli oltre 10.000 Dentisti aderenti, lanciamo un 43° mese della prevenzione dentale convinti di ottenere ottimi riscontri”.

“Il mese della prevenzione dentale è un impegno e una sfida che portiamo avanti, insieme ad Andi, da oltre 40 anni: una tradizione che amiamo e che resta viva e valida grazie alla voglia d’innovare che ci contraddistingue – ha detto dal canto suo Cristiano Gallotta, responsabile Oral Care Europa Unilever -. Perché solo attraverso la messa in campo di nuove idee e iniziative siamo in grado di coinvolgere gli italiani attraverso i decenni, responsabilizzandoli in prima persona. Far sì che la cultura della prevenzione venga adottata da tutti, non in modo superficiale ma come parte integrante della quotidianità, resta l’obiettivo principale del mese. Per realizzarlo, oltre ai 10.000 dentisti Andi che, come ogni anno, saranno a disposizione, abbiamo voluto offrire agli italiani un nuovo strumento, digitale e smart, per ottenere in pochi minuti un riscontro su basi scientifiche sul proprio stato di salute orale, allo scopo di educare e promuovere una relazione costante con il dentista di fiducia. Un test che mette l’innovazione digitale a servizio della corretta informazione, contribuendo a mantenere alta l’attenzione degli italiani sulle buone pratiche dell’igiene orale, a ogni età”.