“Salvatore” di nome e di fatto: siciliano il carabiniere che sventa suicidio ad Alessandria

Il vicebrigadiere ha poi raccontato cosa ha detto alla ragazza per dissuaderla dall'insano gesto

Il nostro giornale ha riportato ieri la notizia del salvataggio di una ragazza che, ad Alessandria era pronta a gettarsi da un ponte. Oggi si apprende che il suo salvatore lo è anche di nome oltre ad essere siciliano di Leonforte: Salvatore Germanà, è un carabiniere ma per molti è ormai un eroe, per altri un vero e proprio angelo. È da poco passata la mezzanotte e una ragazza vuole gettarsi nel vuoto e si siede sul parapetto del ponte Meier di Alessandria. Effettua una videochiamata alla madre per dirle di volerla fare finita. Dopo poco arrivano i carabinieri del Nucleo Radiomobile, a fari spenti e senza sirene. Sull’auto c’è Salvatore Germanà che non ci pensa due volte e decide di intervenire in prima persona.

Le parole giuste

E’ lui, che scavalca la balaustra raggiungendola e cercando di rassicurarla onde dissuaderla dal terribile proposito. Germanà, nonostante la reticenza della ragazza, riesce ad ottenere la sua fiducia: si siede accanto a lei, rischia anch’egli la vita, le chiede come si chiama e perchè vorrebbe suicidarsi. La ragazza non si fida degli altri arrivati sul posto e chiede di far allontanare tutti ad eccezione del carabiniere. I due continuano a parlare e ad un certo la giovane e il vicebrigadiere si alzano, si avvicinano in prossimità della balaustra e la ragazza viene afferrata dagli altri carabinieri intervenuti.

Il giro del web

Il gesto del militare siciliano ha subito fatto il giro del web. Il vicebrigadiere ha poi raccontato cosa ha detto alla ragazza per convincerla a desistere dal gesto, ha soltanto parlato delle sue stesse fragilità: “Siamo uomini anche noi carabinieri, abbiamo paura come tutti”. Il vicebrigadiere, dopo aver fatto scendere la ragazza dalla balaustra, ha deciso di non lasciarla e di accompagnarla in ospedale dove è stata ricoverata.

Le parole del sindaco di Leonforte

Il sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera, ha voluto sottolineare il gesto del compaesano: “Onore e merito al vicebrigadiere Salvatore Germanà, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Radiomobile di Alessandria che, nelle scorse ore, ha evitato che una ragazza si lanciasse nel vuoto buttandosi da un ponte. Un atto eroico con il quale il nostro concittadino leonfortese ha mostrato capacità umane e logistiche al di là di ogni divisa. Grazie carabiniere coraggioso. Grazie grande Uomo”, ha detto.