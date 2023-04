La prima bici e il suicidio di Kurt Cobain: ecco cosa accadde il 5 aprile

Il 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano e mancano 270 giorni alla fine dell'anno. Ecco l'almanacco del giorno.

Il 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano e mancano 270 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze, compleanni e curiosità.

Cosa si celebra il 5 aprile

La Chiesa Cattolica – nella giornata del 5 aprile – ricorda san Vincenzo Ferrer, domenicano e grande predicatore. Visse nell’età più tormentata della cristianità, lacerata dalla cattività avignonese con l’elezione di papi e anti-papi, e dallo scisma d’Occidente. Nato a Valencia (Spagna) nel 1350, entrò nell’ordine dei Predicatori a 17 anni, venendo poi ordinato sacerdote nel 1378.

Ricorre anche la Giornata Internazionale delle Coscienze, istituita dall’Onu nel 2019.

Compleanni e anniversari

Sono tanti i nati del 5 aprile che celebrano in questa giornata primaverile il proprio compleanno. Tra loro: la chef italiana Cristina Bowerman, l’attrice statunitense Berre Davis, la scrittrice italiana Elena Ferrante, il politico e filosofo italiano, Vincenzo Gioberti, lìex calciatore, oggi allenatore Simone Inzaghi.

Accadde oggi, 5 aprile: gli anniversari

1621 – La nave Mayflower (Padri Pellegrini) salpa da Plymouth, Massachusetts per far ritorno in Gran Bretagna

1648 – Napoli: fine della Repubblica napoletana

1722 – Jakob Roggeveen sbarca sull’Isola di Pasqua

1794 – A Parigi vengono ghigliottinati Georges Jacques Danton e Camille Desmoulins su ordine di Maximilien Robespierre

1817 – Il barone Karl Friederich Drais von Sauerbronn presenta pubblicamente la draisina, considerata la prima bicicletta

1895 – Oscar Wilde viene condannato al carcere per omosessualità dichiarata.

1923 – Italia: esce il primo numero del giornale Il Popolo, allineato sulle idee di Don Luigi Sturzo. A causa delle posizioni antifasciste, ne viene interrotta la pubblicazione il 19 novembre 1925. Riprenderanno nel 1943.

1930 – Mahatma Gandhi conclude la Marcia del sale iniziata il 12 marzo

1945 – Seconda guerra mondiale: gli Alleati bombardano Alessandria, colpendo la cattedrale, una scuola ed un asilo e uccidendo decine di bambini: è l’ultimo bombardamento alleato sull’Italia.

1951 – Julius ed Ethel Rosenberg vengono condannati a morte per spionaggio per conto dell’Unione Sovietica.

1974 – Viene pubblicato il primo romanzo di Stephen King, Carrie.

1992 – Italia: si svolgono le elezioni politiche le prime della cosiddetta Seconda Repubblica

– La Bosnia ed Erzegovina si rende indipendente dalla Jugoslavia; ha inizio l’assedio di Sarajevo.

– Perù: crisi costituzionale; il presidente peruviano Alberto Fujimori scioglie il parlamento e sospende le attività della magistratura.

1994 – Kurt Cobain, cantautore e chitarrista del gruppo grunge Nirvana, si suicida con un colpo di fucile a pompa alla testa

Immagine di repertorio