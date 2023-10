Salvini dopo l’accordo con Mpa: “Sono convintamente autonomista”

Matteo Salvini ha commentato il patto federativo con Mpa, il cui leader è Raffaele Lombardo. Cosa ha detto il leader della Lega

“Io sono convintamente autonomista, quindi avere un accordo in Sicilia con una forza come l’Mpa è importante. Nei prossimi mesi faremo altre intese come questa in altre regioni. Significa che La Lega cresce in Sicilia e che all’Assemblea regionale siciliana i nostri due gruppi avranno maggiore forza per portare avanti progetti per il bene per i siciliani”. Così il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini parlando con i giornalisti alla presentazione del nuovo patto federativo con il partito di Raffaele Lombardo. L’accordo porterà alla nascita di un intergruppo parlamentare all’Ars e a una strada comune per le Europee.

“La Lega in Sicilia corre e se corriamo in due tanto meglio – ha aggiunto Salvini – Il mio rapporto con Schifani, da ministro delle Infrastrutture, è ottimo. La quantità di denari che il governo sta investendo in Sicilia per quanto riguarda il mio settore non ha precedenti nella storia della Repubblica. Piu di cosi in un anno era difficile fare”.

“Mi pare che questo patto federativo con la Lega sia una cosa talmente naturale da apparire ovvia. Abbiamo cominciato dal nostro esordio, siamo nati a dicembre 2005 ed eravamo già insieme alle Politiche 2006. Abbiamo sempre avuto eccellenti rapporti, abbiamo sottoscritto un patto federativo già anni fa, lo abbiamo rilanciato ora. Ci sono tutte le ragioni perché questo patto sia solido, forte e possa portare frutti alla nostra terra. Ci sono 20 miliardi investiti in Infrastrutture a cominciare da quella che è la nostra bandiera, il ponte sullo Stretto, per poi occuparci anche di altro”. Così il leader del Mpa Raffaele Lombardo presentando, a Palermo, il patto federativo con il Carroccio.

Immagine d’archivio