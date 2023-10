Palermo, Monti: “Abbiamo rivitalizzato il waterfront con esiti di eccellenza”

"Un'area in declino è diventata un'opportunità di sviluppo", ha detto Monti nel giorno dell’inaugurazione del Palermo Marina Yachting

Oltre 40 mila metri quadrati di area di intervento, 7000 mq occupati dal laghetto urbano, superati i 30 milioni di investimento, meno di due anni di lavori: parliamo del Palermo Marina Yachting, uno storico tratto della costa cittadina, che da sempre rappresenta un luogo di interazione tra la città e il porto, è stato in tal modo sottratto al degrado e “popolato” di funzioni e di usi a carattere urbano.

Monti: “Su quest’area si muoveranno almeno due milioni di persone ogni anno”

“Da oggi – ha dichiarato Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale – su quest’area si muoveranno almeno due milioni di persone ogni anno: possiamo affermare che il raccordo tra porto e centro storico è ormai assicurato e l’obiettivo di ritrovare nel mare un elemento di identità è stato sostanzialmente realizzato. Adesso i simboli e i valori di questo spazio sono diventati la cultura, la fantasia, il gioco, il loisir, la difesa del mare, l’esposizione delle eccellenze del made in Sicily, attorno al motore del luogo, ovvero il Castello a Mare, valorizzato e pronto a incrementare l’offerta culturale cittadina. Ma oltre al presidio archeologico, c’è la fontana artistica con la sua acqua in movimento, c’è il piccolo teatro che guarda Monte Pellegrino, ci sarà il museo multimediale della città”.

“Un bel salto di qualità”

Un bel salto di qualità, non c’è dubbio – aggiunge Monti – , trattandosi non solo di un cambiamento sull’area a mare, ma soprattutto di una vera e innovativa idea di città a forte impatto, con spazi aperti che consentono di immergersi completamente nell’esperienza marittima. Un nuovo quartiere che tutti dobbiamo impegnarci a salvaguardare”.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro del Palermo Marina Yachting è previsto per oggi alle ore 17.00, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi sarà aperto al pubblico ogni giorno. I tre ristoranti sul molo saranno aperti il 22 ottobre, da sabato 14 invece saranno già aperti gli altri locali, circa 2000 mq dedicate all’enogastronomia, alla moda e sarà presente anche una gioielleria. I posti per i mega yacht sono 14 e il Castello a mare diventerà un museo multimediale dato in concessione alle Vie dei tesori per 20 anni. Inoltre, c’è un teatro all’aperto e lo spazio dedicato al benessere della persona.